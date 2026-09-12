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Yerel Maltepe'de kiracısı tarafından öldürülen Akyol çifti Arnavutköy'de toprağa verildi
Yerel

Maltepe'de kiracısı tarafından öldürülen Akyol çifti Arnavutköy'de toprağa verildi

Yeniakit Publisher
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Maltepe'de kiracısı tarafından öldürülen Akyol çifti Arnavutköy'de toprağa verildi

Güngören Mevlana'da düzenlenen törene çiftin çocukları ve yakınları katıldı; akrabası Fazlı Köktaş, kiracı için müebbet hapis umduğunu söyledi.

İstanbul Maltepe'de kiracısı Mehmet T. tarafından tabancayla vurularak hayatını kaybeden ev sahibi Osman Akyol ile eşi Nursen Akyol son yolculuklarına uğurlandı. Çift için Güngören Mevlana'da düzenlenen cenaze törenine çocukları ve yakınları katıldı.

Maltepe Gülsuyu Mahallesi Taşocağı Sokak'ta 10 Eylül günü saat 13.10 sıralarında, ev sahibi Osman Akyol ile kiracısı Mehmet T. (63) arasında kavga çıkmıştı. Mehmet T., silahla Osman Akyol'a, eşi Nursen Akyol'a ve olay yerinde bulunan avukat Emir Ali Spor'a ateş açmış; Akyol çifti olay yerinde hayatını kaybetmiş, avukat Emir Ali Spor yaralanmıştı. Mehmet T., sevk edildiği Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'nce tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.

Yakınları, çiftin tabutunun başında gözyaşı döktü. Osman Akyol ve Nursen Akyol, öğle namazının ardından kılınan cenaze töreninin sonrasında Arnavutköy Karaburun'da toprağa verildi.

"Mafya babası tutarız dediler"

Akyol çiftinin akrabası olduğunu söyleyen Fazlı Köktaş şunları söyledi: "Almanya'dan geliyorum. O dairede birkaç yıldır sorun olduğu için konuyu biliyoruz. Televizyonların yaptıkları haberleri görüyoruz. Yani tek taraflı dinlediler, düşüncesiz yazılar yazıyorlar. Kiracı Mehmet Bey, 500 bin lira demiş, bunların hepsi yalan. Mehmet Bey, para istedi ama kendisi harcadı diye bir şey yok. 2019'dan beri evden çıkışını istediler. Mehmet Efendi, bizleri tehdit etti. Mafya babası tutarız dediler. Mahkemeye verdiler, mahkeme sonucunda böyle şeyler oldu. Adaletten dileğim cezasını çeker, müebbet hapis cezası almasını umuyoruz. Geride 5 tane yetim çocuk bıraktı. Evin içinden çıkan malzemeleri, kurşunları görün bu olayı düşünün. Bu adamın temiz insan olmadığını herkesin görmesi lazım."

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