Malmö Chelsea UEFA Avrupa Ligi maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda? UEFA Avrupa Ligi son 32 turu maçları geçtiğimiz akşam başladı. Bugün ise İsveç ekibi Malmö sahasında İngiliz devi Chelsea'yi konuk edecek. Bu heyecan dolu maça kısa bir süre kala, müsabakaya dair saat ve yayıncı kanal bilgisi merak konusu oldu. Peki, Malmö Chelsea UEFA Avrupa Ligi maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda yayınlanacak?

UEFA Avrupa Ligi son 32 turu maçları geçtiğimiz akşam başladı. Bugün ise İsveç ekibi Malmö sahasında İngiliz devi Chelsea'yi konuk edecek. Bu heyecan dolu maça kısa bir süre kala, müsabakaya dair saat ve yayıncı kanal bilgisi merak konusu oldu. Peki, Malmö Chelsea UEFA Avrupa Ligi maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda yayınlanacak? Malmö Chelsea UEFA Avrupa Ligi maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda? 14 Şubat 2019 Perşembe günü(Bugün) Swedbank Stadyumu'nda TSİ 23.00'te başlayacak olan Malmö Chelsea UEFA Avrupa Ligi maçı beIN Sports 2'den naklen yayınlanacak. UEFA Avrupa Ligi Son 32 Turu maçları ne zaman saat kaçta hangi kanalda? Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki iki numaralı organizasyonunda, Türkiye'yi temsil eden takımlardan Galatasaray, Portekiz temsilcisi Benfica'yı İstanbul Türk Telekom Stadı'nda saat 20.55'te ağırlayacak. Tur atlayan takımlar, 20-21 Şubat tarihlerindeki rövanş maçlarının ardından belli olacak. 14 Şubat Perşembe 20.55 Galatasaray - Benfica (Portekiz) beIN SPORTS 1 20.55 BATE (Belarus) - Arsenal (İngiltere) beIN SPORTS HD 3 20.55 Lazio (İtalya) - Sevilla (İspanya) beIN SPORTS HD 2 20.55 Olympiakos (Yunanistan) - Dinamo Kiev (Ukrayna) beIN SPORTS MAX HD 1 20.55 Rennes (Fransa) - Real Betis (İspanya) beIN SPORTS MAX HD 2 20.55 Krasnodar (Rusya) - Bayer Leverkusen (Almanya) beIN CONNECT 20.55 Slavia Prag (Çekya) - Genk (Belçika) beIN CONNECT 20.55 Rapid Wien (Avusturya) - Inter (İtalya) beIN SPORTS HD 4 23.00 Sporting Lizbon (Portekiz) - Villarreal (İspanya) beIN SPORTS MAX HD 2 23.00 Celtic (İskoçya) - Valencia (İspanya) beIN SPORTS HD 4 23.00 Shakhtar Donetsk (Ukrayna) - Eintracht Frankfurt (Almanya) beIN SPORTS MAX HD 1 23.00 Malmö (İsveç) - Chelsea (İngiltere) beIN SPORTS HD 2

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