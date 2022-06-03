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Ekonomi Maliye Bakanı Nebati, İKB Başkanı ile görüştü
Ekonomi

Maliye Bakanı Nebati, İKB Başkanı ile görüştü

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, İslam Kalkınma Bankası (İKB) Guvernörler Kurulu Yıllık Toplantıları kapsamında, İKB Başkanı Muhammed Al Jasser ile görüştü.

Yeniakit Publisher
2022-06-03 17:41:00 -
Maliye Bakanı Nebati, İKB Başkanı ile görüştü

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, İslam Kalkınma Bankası (İKB) Guvernörler Kurulu Yıllık Toplantıları kapsamında, İKB Başkanı Muhammed Al Jasser ile bir araya geldi.

Bakan Nebati, Twitter hesabından, Mısır'ın Şarm El Şeyh şehrinde devam eden İKB Guvernörler Kurulu Yıllık Toplantısı kapsamında gerçekleştirdiği görüşmeye ilişkin paylaşımda bulundu.

Toplantı çerçevesinde, İKB Başkanı Muhammed Al Jasser ile bir araya geldiklerini bildiren Nebati, "Toplantıda Banka ve ülkemiz arasındaki yakın iş birliğinden duyduğumuz memnuniyeti dile getirdik. Ayrıca, pandemi sonrası yeniden toparlanma sürecinde, küresel ekonomide yaşanan gelişmeleri de dikkate alarak, Banka'nın üye ülkelerin kalkınmasına yönelik izleyeceği politikalar hakkında istişarelerde bulunduk." dedi.

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