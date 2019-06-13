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Malezyalı badminton şampiyonu Lee Chong Wei emekli oldu

Malezya'nın en başarılı badmintoncusu Lee Chong Wei, 19 yıllık kariyerinin ardından aktif sporculuk kariyerini sonlandırdı

13 Haziran 2019 Perşembe 12:14
Malezyalı badminton şampiyonu Lee Chong Wei emekli oldu

KUALA LUMPUR (AA) - Malezya'nın en başarılı badmintoncusu olarak tarihe geçen 36 yaşındaki Lee Chong Wei, aktif sporculuk kariyerini sonlandırdığını duyurdu.

Malezya'nın idari başkenti Putrajaya'daki Gençlik ve Spor Bakanlığında basın açıklaması düzenleyen badmintoncu Lee, son bir yıldır kanserle mücadele ettiğini belirterek, "Emeklilik benim için oldukça zor bir karar. Bu sporu seviyorum, fakat badminton zorlu bir spor." dedi.

Lee, Tayvan'da belirli aralıklarla yaptığı sağlık kontrollerinin ardından doktorluğunu yapan eşinin artık dinlenmesi gerektiğini söylediğini vurgulayarak, "Bu kararı bakanımız Seyit Sadık ile de müzakere ettim ve bayramdan sonra emekli olacağımı söyledim." şeklinde konuştu.

Lee'nin ardından konuşan Gençlik ve Spor Bakanı Seyit Sadık, Lee'nin sadece bir badmintoncu değil aynı zamanda büyük bir mücadeleci olduğunun altını çizerek, "Onun Malezya bayrağını televizyon karşısında dalgalandırdığı anları izleyerek büyüdüm. Eminim bütün Malezyalılar benimle aynı hissi paylaşıyordur." ifadesini kullandı.

Seyit, Lee gibi bir sporcunun bulunmasının zor olduğunu belirtti ve "Malezya halkı için böyle bir sporcuya sahip olmak bir ayrıcalıktır." dedi.

Basın toplantısının sonunda badmintoncu Lee, emekliliğini ilan ederken göz yaşlarını tutamadı.

19 yıllık badminton kariyeri boyunca oynadığı 848 maçın 713'ünden galip ayrılan Lee Chong Wei, 2016, 2012 ve 2008 Olimpiyat Oyunları'nda tek erkeklerde gümüş madalya kazanmıştı.

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Haber Tarihi: 13 Haziran 2019 Perşembe 12:14
  1. badminton
  2. emekli
  3. Lee Chong Wei
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