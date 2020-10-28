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Aktüel Malezya, Fransa Büyükelçiliği maslahatgüzarını Dışişleri Bakanlığına çağırdı
Aktüel

Malezya, Fransa Büyükelçiliği maslahatgüzarını Dışişleri Bakanlığına çağırdı

Yeniakit Publisher
2020-10-28 16:21:41 -
Malezya, Fransa Büyükelçiliği maslahatgüzarını Dışişleri Bakanlığına çağırdı

KUALA LUMPUR (AA) - Malezya hükümeti, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un İslam karşıtı tavırları ve Hazreti Muhammed'i hedef alan karikatürleri desteklemesi nedeniyle ülkedeki Fransa Büyükelçiliğinin maslahatgüzarını istişare amaçlı Dışişleri Bakanlığına çağırdı.

Malezya Başbakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Fransa'da Müslümanlara karşı artan nefret söylemleri, hakaretler ve ayrımcı uygulamalar nedeniyle maslahatgüzarın bakanlığa çağrıldığı belirtilerek, "Görüşmede Bakanlık yetkilileri, İslam'ın itibarına zarar vermeyi amaçlayan provokatif söylemleri şiddetle kınadıklarını belirtmiştir." ifadesi kullanıldı.

Malezya'nın temel insan hakları ve ifade özgürlüğünü, karşılıklı saygı çerçevesinde her zaman desteklediğinin altını çizilen açıklamada, "Malezya ayrıca İslamofobinin yok edilmesi için sarf edilen çabaların önemine dikkati çekmekte ve bu konuda uluslararası camia ile iş birliğini sürdürmektedir." ifadesine yer verildi.

Macron'un İslam karşıtı tavırlarına karşı Dışişleri Bakanı Hişamuddin Hüseyin, Malezya hükümeti adına cevap vererek Fransa hükümetini kınamıştı.

Bakan Hişamuddin, yazılı açıklamasında Macron'un İslam karşıtı politikalarına ithafen, "Bu tür hareketler İslam'a ve dünyadaki milyarlarca Müslüman'a karşı açık bir provokasyondur." ifadesini kullanmıştı.

Malezyalı sivil toplum kuruluşlarından Malezya İslam Teşekkülü Danışma Kurulu (MAPIM) ve Malezya Müslüman Gençlik Hareketi (ABIM) de Fransız ürünlerine boykot çağrısı yapmıştı.

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