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Malazgirtli sporcular derbiyi statta izleyecek

Muş’un Malazgirt ilçesindeki 30 sporcu, 25 Şubat’ta yapılacak Beşiktaş-Fenerbahçe derbisine götürecek.

18 Şubat 2019 Pazartesi 10:51
Malazgirtli sporcular derbiyi statta izleyecek

Muş’un Malazgirt ilçesindeki 30 sporcu, 25 Şubat’ta yapılacak Beşiktaş-Fenerbahçe derbisine götürecek.


Yeşilay tarafından geçtiğimiz yıl hayata geçirilen “Hayata Sporla Yeşil Işık Yak” projesi ile gençler spora yönlendirilmiş ve 9-19 yaş arasındaki 150 çocuk ve gencin bağımlılıklardan uzak tutularak futbolla sosyal hayata katılım düzeylerinin artırılması hedeflenmişti. Aralık 2017’de hayata geçirilen projenin Türkiye genelinde büyük bir başarıya imza atması üzerini Yeşilay Cemiyeti, yaklaşık 30 kişilik sporcu kafilesini 25 Şubat’ta yapılacak Beşiktaş-Fenerbahçe derbisine götürecek.


“Hayata Sporla Yeşil Işık Yak” projesi kapsamında Malazgirt’ten İstanbul’a gidecek olan çocuklar, ilk olarak İstanbul’un tarihi, kültürel yerlerini tanıma imkânı bulacaklar. Çocuklar, Süper Lig’in 23. haftasında Vodafone Park’ta oynanacak Beşiktaş-Fenerbahçe karşılaşmasını da tribünden izleyecekler.


1071 Malazgirt Spor Kulübü idarecileri tarafından dün seçmeleri yapılan 30 kişilik sporcu grubu, derbi maçını izleyecekleri için mutlu olduklarını belirterek, Türk Yeşilay Cemiyetine ve 1071 Malazgirt Spor Kulübü Başkanı İbrahim Kaddafi Türeli ve ekibine teşekkür ettiler.

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Haber Tarihi: 18 Şubat 2019 Pazartesi 10:51
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