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Aktüel Malazgirt Zaferi'nin 949. yıl dönümü
Aktüel

Malazgirt Zaferi'nin 949. yıl dönümü

Beyoğlu Belediye Başkanı ve Okçular Vakfı Başkanı Haydar Ali Yıldız: - "1071-2071 hedefleriyle Selçuklu'yuz, 1453 İstanbul'un fethiyle 2053 hedefiyle Osmanlı'yız, 1923 Çanakkale, Kurtuluş Savaşı ve milli mücadele ruhuyla 2023 hedefiyle ilelebet var olacak büyük Türkiye Cumhuriyeti Devleti'yiz"

Yeniakit Publisher
2020-08-26 12:30:34 -
Malazgirt Zaferi'nin 949. yıl dönümü

MUŞ (AA) - Beyoğlu Belediye Başkanı ve Okçular Vakfı Başkanı Haydar Ali Yıldız, "1071-2071 hedefleriyle Selçuklu'yuz, 1453 İstanbul'un fethiyle 2053 hedefiyle Osmanlı'yız, 1923 Çanakkale, Kurtuluş Savaşı ve milli mücadele ruhuyla 2023 hedefiyle ilelebet var olacak büyük Türkiye Cumhuriyeti devletiyiz." dedi.

Muş'un Malazgirt ilçesinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla gerçekleştirilen Malazgirt Zaferi'nin 949. yıl dönümü kutlama programında bir konuşma yapan Yıldız, büyük bir zaferin yıl dönümünde kentte olmaktan mutluluk duyduklarını söyledi.

Malazgirt'in ilk okun atıldığı büyük medeniyet yürüyüşünde Anadolu'nun temelinin atıldığı yer olduğunu belirten Yıldız, buradaki ecdadın vatanı ve toprağı ilim ile irfanla yoğurarak kendilerine emanet ettiğini aktardı.

Bugün Fatih Sultan Mehmed'in, Sultan Alparslan'ın, Selahaddin Eyyubi'nin torunları olarak bu emanete sonuna kadar sahip çıkmak ve ahitleşmek için toplandıklarını ifade eden Yıldız, şunları belirtti:

"1071-2071 hedefleriyle Selçuklu'yuz, 1453 İstanbul'un fethiyle 2053 hedefiyle Osmanlı'yız, 1923 Çanakkale, Kurtuluş Savaşı ve milli mücadele ruhuyla 2023 hedefiyle ilelebet var olacak büyük Türkiye Cumhuriyeti Devleti'yiz. Bu toprağın çocukları burada bir ve beraber olarak büyük bir fetih gerçekleştirdiler ve yeni fetihler gerçekleştirmek üzere yeni ufuklar çizdiler kendilerine. Medeniyet yürüyüşümüz, Malazgirt, 30 Ağustos zaferimiz kutlu olsun."

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