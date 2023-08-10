  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem Malatya'daki deprem sonrası Bakan Ali Yerlikaya'dan açıklama
Gündem

Malatya'daki deprem sonrası Bakan Ali Yerlikaya'dan açıklama

Yeniakit Publisher
2023-08-10 22:08:00 - 2023-08-10 22:10:10
Malatya'daki deprem sonrası Bakan Ali Yerlikaya'dan açıklama

AFAD, saat 20.48'de merkez üssü Malatya'nın Yeşilyurt ilçesi olan 5,3 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini bildirdi. Konu hakkında açıklama yapan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 'Başta AFAD olmak üzere ilgili kurumlarımızın tüm ekipleri saha tarama çalışmalarına başlamıştır.' dedi. 24 TV canlı yayınına telefonla bağlanan Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar da 'Şu ana kadar olumsuz bir durum yok. Bir iki balkondan atlama oldu, küçük yaralanmalar var.' açıklamasında bulundu.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Malatya'nın Yeşilyurt ilçesi olan 5,3 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Saat 20.48'de meydana gelen depremin 7 kilometre derinlikte olduğu belirlendi.

Deprem, Malatya'nın yanı sıra Kahramanmaraş, Adıyaman, Şanlıurfa ve Gaziantep'ten de hissedildi. Sarsıntının hemen ardından çok sayıda vatandaşın sokaklara çıktığı gözlendi.

BAKAN YERLİKAYA: SAHA TARAMA ÇALIŞMALARI BAŞLADI

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Malatya İli Yeşilyurt ilçesinde saat 20.48'de 5.3 büyüklüğünde meydana gelen depremde, başta AFAD olmak üzere ilgili kurumlarımızın tüm ekipleri saha tarama çalışmalarına başlamıştır. Depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum.

Malatya Valisi Ersin Yazıcı, tüm Malatyalılara geçmiş olsun dileklerini ileterek, şöyle konuştu:

"Ekiplerimiz saha taramalarınız gerçekleştiriyor. Şu ana kadar Battalgazi ilçesindeki 1 metruk binada yıkım oldu. Sokaktan geçen 1 çocuğun ayağı kırıldı ve hastaneye intikal ettirildi. Birkaç tane de balkondan atlama vakası mevcut. Ekiplerimiz, sahadaki tarama faaliyetlerini sürdürüyor."

Dört dörtlük karar! Sapkın Murat Övüç rezilliğine geçit yok
Dört dörtlük karar! Sapkın Murat Övüç rezilliğine geçit yok

Gündem

Dört dörtlük karar! Sapkın Murat Övüç rezilliğine geçit yok

İşte o sektör! Nakitini oraya yatıranlar parasına para kattı
İşte o sektör! Nakitini oraya yatıranlar parasına para kattı

Ekonomi

İşte o sektör! Nakitini oraya yatıranlar parasına para kattı

Kim bu gazeteci? Şok sözler! 'Evime geldi ve tuvalete girdi'
Kim bu gazeteci? Şok sözler! 'Evime geldi ve tuvalete girdi'

Gündem

Kim bu gazeteci? Şok sözler! 'Evime geldi ve tuvalete girdi'

'Atatürkçülüğü' parayı görene kadar! Mansur'dan Disney kararı
'Atatürkçülüğü' parayı görene kadar! Mansur'dan Disney kararı

Gündem

'Atatürkçülüğü' parayı görene kadar! Mansur'dan Disney kararı

Şimdi de Allah’ın selamıyla dalga geçti! Fatih Altaylı'dan haddini aşan sözler
Şimdi de Allah’ın selamıyla dalga geçti! Fatih Altaylı'dan haddini aşan sözler

Gündem

Şimdi de Allah’ın selamıyla dalga geçti! Fatih Altaylı'dan haddini aşan sözler

Yanlıştan dönüldü! LGBT sevici Gökçe'ye ders gibi karar
Yanlıştan dönüldü! LGBT sevici Gökçe'ye ders gibi karar

Sosyal Medya

Yanlıştan dönüldü! LGBT sevici Gökçe'ye ders gibi karar

Ne dolar ne altın ne borsa! Bu da İlber Ortaylı'nın yatırım tavsiyesi
Ne dolar ne altın ne borsa! Bu da İlber Ortaylı'nın yatırım tavsiyesi

Ekonomi

Ne dolar ne altın ne borsa! Bu da İlber Ortaylı'nın yatırım tavsiyesi

Koç’un Arçelik’i cezadan kurtulamadı
Koç’un Arçelik’i cezadan kurtulamadı

Teknoloji

Koç’un Arçelik’i cezadan kurtulamadı

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23