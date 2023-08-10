Malatya'daki deprem sonrası Bakan Ali Yerlikaya'dan açıklama

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Malatya'nın Yeşilyurt ilçesi olan 5,3 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Saat 20.48'de meydana gelen depremin 7 kilometre derinlikte olduğu belirlendi.

Deprem, Malatya'nın yanı sıra Kahramanmaraş, Adıyaman, Şanlıurfa ve Gaziantep'ten de hissedildi. Sarsıntının hemen ardından çok sayıda vatandaşın sokaklara çıktığı gözlendi.

BAKAN YERLİKAYA: SAHA TARAMA ÇALIŞMALARI BAŞLADI

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

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Malatya İli Yeşilyurt ilçesinde saat 20.48'de 5.3 büyüklüğünde meydana gelen depremde, başta AFAD olmak üzere ilgili kurumlarımızın tüm ekipleri saha tarama çalışmalarına başlamıştır. Depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum.

Malatya Valisi Ersin Yazıcı, tüm Malatyalılara geçmiş olsun dileklerini ileterek, şöyle konuştu:

"Ekiplerimiz saha taramalarınız gerçekleştiriyor. Şu ana kadar Battalgazi ilçesindeki 1 metruk binada yıkım oldu. Sokaktan geçen 1 çocuğun ayağı kırıldı ve hastaneye intikal ettirildi. Birkaç tane de balkondan atlama vakası mevcut. Ekiplerimiz, sahadaki tarama faaliyetlerini sürdürüyor."