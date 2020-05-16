Malatya’da yüksek sıcaklıklar Perşembe’ye kadar sürecek

Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, Malatya’da mevsim normalleri üzerinde seyreden hava sıcaklığının Perşembe gününe kadar devam etmesi beklendiği açıklandı.

Meteoroloji 13.Bölge Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, “Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin 6 ila 10 derece üzerinde seyretmesi beklendiğinden vatandaşlarımızdan özellikle kronik rahatsızlıkları bulunanlar ile çocuk ve yaşlılarımızın aşırı sıcak havanın neden olabileceği olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmaları ve güneş ışığının dik geldiği saatlerde açık havada bulunmamaları sağlıkları açısından önem arz etmektedir” denildi.

Malatya’da mevsim normalleri üzerinde seyreden hava sıcaklığının Perşembe gününe kadar en yüksek 30-35 derece arasında devam etmesi tahmin ediliyor.