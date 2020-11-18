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Aktüel Malatya'da tefecilik operasyonu: 5 gözaltı
Aktüel

Malatya'da tefecilik operasyonu: 5 gözaltı

Yeniakit Publisher
2020-11-18 14:53:12 -
Malatya'da tefecilik operasyonu: 5 gözaltı

MALATYA (AA) - Malatya'da düzenlenen tefecilik operasyonunda 5 şüpheli yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, tefecilik yaptıkları iddia edilen şüphelilere yönelik soruşturma başlattı.

Ekipler, H.K, S.K, İ.M.K, A.D. ve S.Ö'yü gözaltına aldı.

Şüphelilerin ikamet ve iş yerlerindeki aramalarda, 10 bin 27 dolar, 6 bin 835 lira, 1 tabanca ve çok sayıda fişek, alacak verecek yazılı ajanda, banka dekontları, farklı kişiler adına düzenlenmiş sözleşmeler ve tapu senetleri ele geçirildi.

Zanlıların emniyetteki işlemleri sürüyor.

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