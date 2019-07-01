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Malatya’da spor merkezleri törenle hizmete girdi

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01 Temmuz 2019 Pazartesi 15:06
Malatya’da spor merkezleri törenle hizmete girdi

Malatya’da spor merkezleri düzenlenen törenle hizmete girdi


Osman Çağlı Kapalı Yüzme Havuzunda gerçekleşen açılış törenine Malatya Gençlik ve Spor İl Müdürü Ebu Bekir Kayhan, şube müdürleri, spor uzmanları, antrenörler sporcular ve sporcu velileri katıldı.


Saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunmasının ardından bir konuşma yapan Malatya Gençlik ve Spor Şube Müdürü Ebu Bekir Kayhan ‘’Geleceğimizin teminatı olan sevgili gençler ve sizleri bizlere emanet eden değerli aileler; Spor Genel Müdürlüğünün 81’inci kuruluş yıl dönümü olan 29 Haziran aynı zamanda İl Spor Merkezlerinin tüm Türkiye’de eş zamanlı olarak başlayan İl Spor Merkezleri’nin açılış törenine hoş geldiniz” dedi.


İl Spor Merkezleri çocuk ve gençlere sporu sevdirerek onları spora yönlendirmek, spor kulüplerine sporcu kaynağı saplamak ve toplumda spor kültürü oluşturmaktır. Çocuklarımızın yazın boş vakitlerini değerlendirmek, onların sağlıklı birer birey olmalarının yanı sıra onların sosyalleşmelerini, sporun kurallarıyla birlikte hayatın diğer kurallarına da adapte olmalarını sağlayan egzersizler, oyunlar ve sportif antrenmanlar yaptıracağız. Fakat en önemli hedefimiz ise, içinizden çıkması muhtemel geleceğin sporcularını da Türk sporuna kazandırmaktır. Dolayısıyla yapmış olduğumuz bu faaliyetin hem sportif açıdan hem sosyal açıdan anlamı olduğu gibi geleceğin Milli sporcularının bir tanesinin bile buradan çıkmış olması bizlerin en büyük kazancı olacaktır.


İl Spor Merkezi’nde 5 - 18 yaş grubu çocuk ve gençler, 12’si engelli olmak üzere 39 branşta eğitim alacak. Kayıtlarımız 20 Mayıs 2019 tarihinden beri devam ediyor. Şuana kadar875Kız 942Erkek toplamda 1817 gencimiz kayıt yaptırdı. İl spor merkezine kayıtları bu yıl üç tesisimizde kayıt alıyor bunlar;Osman Çağlı Kapalı Yüzme Havuzu, Fırat Gençlik Merkezi ve Merkez Spor Salonu kayıt bürolarında yapılıyor. 01 Temmuz Pazartesi günü itibariyle eğitimlerimiz başlıyor. Son Üç senedir uygulamaya aldığımız. Zihinsel, Bedensel, Görme ve İşitme Engeli sporcularımızı da il spor merkezlerine bekliyoruz. 2019 yılı yaz spor okulu hayırlı olsun’’ dedi.


İl Müdürü Ebu Bekir Kayhan’ın konuşmasının ardından Yüzme Performans takımımızın yüzme gösterisinin ardından İl Spor Merkezleri Açılış Töreni sona erdi.

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Haber Tarihi: 01 Temmuz 2019 Pazartesi 15:06
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