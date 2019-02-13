Malatya'da polis ve jandarmadan operasyon: 10 tutuklama Malatya'da 44 adrese eş zamanlı olarak düzenlenen operasyonlarda, çeşitli suçlardan araması bulunan 16 kişi gözaltına alındı.

Malatya'da polis ve jandarma ekiplerinin ortaklaşa yaptığı operasyonlarda çeşitli suçlardan araması bulunan 16 kişi gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 10'u tutuklandı.



İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler tarafından kentte şüpheli kişi ve araçlar üzerinde denetim yapılarak 44 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Yapılan operasyonlarda, çeşitli suçlardan aranan 16 kişi yakalanarak gözaltına alındı.



Emniyetteki ve jandarmadaki sorgularının ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 10'u tutuklanırken, 6'sı serbest bırakıldı.

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