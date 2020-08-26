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Aktüel Malatya'da motosiklet bariyerlere çarptı: 1 ölü, 1 yaralı
Aktüel

Malatya'da motosiklet bariyerlere çarptı: 1 ölü, 1 yaralı

Yeniakit Publisher
2020-08-26 13:40:26 -
Malatya'da motosiklet bariyerlere çarptı: 1 ölü, 1 yaralı

MALATYA (AA) - Malatya'da motosikletin bariyerlere çarpması sonucu sürücü hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Ali Şahin (26) idaresindeki 63 NT 028 plakalı motosiklet, Hekimhan-Malatya kara yolunun Kızıl Yarma mevkisinde bariyerlere çarptı.

Yoldan geçen vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye gelen 112 Acil Servis ekipleri, sürücü Şahin'in olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.

Yaralanan Ali Kablan, İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

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