Malatya'da korkutan deprem.
AFAD'ın verilerine göre; Malatya'nın Akçadağ ilçesinde saat 06.54'de yerin 8.09 kilometre altında 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi..
Malatya'nın Akçadağ ilçesinde 4,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 06.54'te merkez üssü Akçadağ olan 4,1 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.
Depremin 8,9 kilometre derinlikte gerçekleştiği belirlendi.
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