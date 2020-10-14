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Aktüel Malatya'da kaçakçılık operasyonunda 2 şüpheli yakalandı
Aktüel

Malatya'da kaçakçılık operasyonunda 2 şüpheli yakalandı

Operasyonda, kaçak 1 milyon 85 bin makaron ile 35 bin 685 sigara sarma kağıdı ele geçirildi

Yeniakit Publisher
2020-10-14 16:46:04 -
Malatya'da kaçakçılık operasyonunda 2 şüpheli yakalandı

MALATYA (AA) - Malatya'da kaçak 1 milyon 85 bin makaron ile 35 bin 685 sigara sarma kağıdı ele geçirilen operasyonda 2 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kaçak ürün satışı yaptığı belirlenen şüpheliye yönelik çalışma başlattı.

E.T'yi operasyonla gözaltına alan ekipler, şüphelinin iş yeri ve 2 deposunda yaptığı aramada, kaçak 1 milyon 85 bin makaron ile 35 bin 685 sigara sarma kağıdı ele geçirdi.

Sahte isimlerle gelen kargoları şüpheliye teslim eden A.Y. de gözaltına alındı.

Şüpheliler, işlemleri için emniyete götürüldü.

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