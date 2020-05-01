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Aktüel

Malatya’da jandarmadan silah kaçakçılığı operasyonu

Malatya’nın Arguvan ilçesinde jandarma ekiplerinin düzenlediği operasyonda çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi.

Yeniakit Publisher
2020-05-01 00:34:01 -
Malatya’da jandarmadan silah kaçakçılığı operasyonu

Malatya’nın Arguvan ilçesinde jandarma ekiplerinin düzenlediği operasyonda çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi.



Malatya İl Jandarma Komutanlığı ekipleri Arguvan ilçesinde silah ve mühimmat kaçakçılığı yapıldığı istihbaratıyla harekete geçti. Ekiplerin ilçeye bağlı Tatkınık Mahallesi’nde bir şüphelinin ev ve bağ evine eş zamanlı yaptığı baskında, 1 adet ruhsatsız Kaleşnikof piyade tüfeği, 2 adet ruhsatsız av tüfeği, 1 adet ruhsatsız tabanca, 2 adet Kaleşnikof şarjörü, 1 adet tabanca şarjörü, 270 adet 7.62 mm çapında Kaleşnikof tüfek mermisi, 90 adet 9 mm çapında tabanca mermisi ile av tüfeği fişeği ele geçirildi. Olayla ilgili olarak gözaltına alınan 1 kişinin jandarma gözetimindeki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

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