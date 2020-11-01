Malatya'da deprem konutlarının tamamı 7 ay içinde bitirilecek

MALATYA (AA) - AK Parti Merkez Karar Yönetim Kurulu Üyesi ve Malatya Milletvekili Öznur Çalık, 24 Ocak'ta Elazığ Sivrice merkezli 6,8 büyüklüğündeki depremde evleri ağır hasar görenler için yaptırılan konutların bir kısmının hak sahiplerine teslim edildiğini, yıl sonuna kadar 2 bin, 7 ay içinde de kalan 3 bine yakın konutun vatandaşlara teslim edileceğini bildirdi.

AK Parti Malatya İl Başkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Çalık, AK Parti Malatya Milletvekili Ahmet Çakır ve İl Başkanı İhsan Koca ile Malatya'nın Doğanyol ilçesinde depremzedeler için yapımı devam eden konutlarda incelemelerde bulundu.

Şantiye sahasındaki incelemenin ardından açıklamalarda bulunan Çalık, Malatya'da hem merkezlerde hem de kırsal alanlarda vatandaşların barınma ihtiyacını karşılamak adına konutların yapımının sürdüğünü belirterek, "Konutların ilk bölümü 8 ay gibi bir sürede tamamlandı. Biten konutlar hak sahibi vatandaşlarımıza teslim ediliyor. Yıl sonuna kadar 2 bin, 7 ay içinde de kalan 3 bine yakın konut vatandaşlarımıza teslim edilecek." ifadesini kullandı.

Çalık, 24 Ocak'taki depreminin ardından bir ay gibi kısa süre içerisinde konut ihalelerinin gerçekleştirildiğini anlatarak, şunları kaydetti:

"Battalgazi ilçesi Orduzu Mahallemizin Gelinciktepe bölgesine ilk etapta 678 konut projesinin ihalesi 17 Şubat’ta yapılmıştı, inşaatı bu ay içinde, ikinci etapta inşaat yapımı devam eden 553 konut Aralık'ta, üçüncü etaptaki 296 konutta Şubat'ta tamamlanacak. Pütürge ilçesinde 208 konut tamamlandı ve hak sahiplerine anahtar teslimi gerçekleştiriliyor ve Pütürge Tepehan Mahallesi'ndeki 96 konut da mart ayında tamamlanacak. Kale ilçesinde 309 konut projesinin inşaatı tamamlandı, bu ay içerisinde teslim edilecek. Gökçe dediğimiz içinde bulunduğumuz alanda da yaklaşık 117 konut ve 81 ticarethane yapılıyor. Konutlar mart ayında tamamlanacak. Doğanyol ilçe merkezimizde 353 konut ve 56 ticarethane yapımı devam ediyor. En geç 2021 yılı Haziran ayında tamamlanacak. Yatay mimari anlayışıyla tamamlanan konutlar etaplar halinde hak sahiplerine teslim edilecek."

Kırsalda ve ilçelerde inşaatların hızlı bir şekilde devam etmesinden duyduğu memnuniyeti dile getiren Çalık, "Bir taraftan da kırsal mahallelerimizde yapılması planlanan bin 555 köy konutundan 518'inin yapımı hızla devam ediyor. Tabii bu konutların yanında hemen ahır da var. Diğer taraftan altyapıya ilişkin belediyelere verilen hibe desteği de var. Malatya'mızda yapımı süren deprem konutlarının ihale bedeli yaklaşık 1,5 milyar lirayı buluyor." değerlendirmesinde bulundu.



