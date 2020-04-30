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Aktüel

Malatya’da bir mahallede daha karantina kaldırıldı

Malatya’nın Doğanşehir ilçesine bağlı Kurucuova Mahallesi’nde yeni vakaya rastlanmaması nedeniyle karantina kaldırıldı.

Yeniakit Publisher
2020-04-30 21:57:19 -
Malatya’da bir mahallede daha karantina kaldırıldı

Malatya’nın Doğanşehir ilçesine bağlı Kurucuova Mahallesi’nde yeni vakaya rastlanmaması nedeniyle karantina kaldırıldı.


Doğanşehir ilçesine bağlı Kurucuova Mahallesi’nde korona virüs salgını nedeniyle 16 Nisan 2020 tarihinde alınan karantina kararı 30 Nisan 2020 tarihi itibariyle sona erdirildi. Karantina kararı ile ilgili olarak Valilik’ten yapılan açıklamada, "Doğanşehir ilçesi Kurucuova Mahallesi’nde korona virüs salgını nedeniyle İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla 16 Nisan 2020 tarihinde alınan karantina kararının, yapılan sağlık taraması neticesinde mahallede yeni vakaya rastlanmaması nedeniyle 30 Nisan 2020 tarihi itibarıyla kaldırılmasına karar verilmiştir" denildi.

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