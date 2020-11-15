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Aktüel Malatya'da 81 yaşındaki kişinin 103 bin lirası telefonla arayan kişilerce dolandırıldı
Aktüel

Malatya'da 81 yaşındaki kişinin 103 bin lirası telefonla arayan kişilerce dolandırıldı

Yeniakit Publisher
2020-11-15 14:43:09 -
Malatya'da 81 yaşındaki kişinin 103 bin lirası telefonla arayan kişilerce dolandırıldı

MALATYA (AA) - Malatya'da 81 yaşındaki kişi, telefonla arayarak kendilerini polis ve savcı olarak tanıtan şüphelilerce dolandırıldı.

Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Asayiş Şubesi ekipleri, Çilesiz Mahallesi'nde yaşayan emekli A.E.B'nin (81) 103 bin 260 lirasının telefonda kendilerini savcı olarak tanıtan kişilerce dolandırılmasına ilişkin çalışma başlattı.

Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ve istihbarat birimiyle yapılan koordineli çalışma sonucu parayı alan şüphelilerin kullandığı araç tespit edilerek şoför İ.A. ve yanındaki 4 kişi yakalandı.

Şoförün, yanındakilerin yolcu olduğunu, para karşılığı Akçadağ ilçesine götürdüğünü beyan etmesi üzerine zanlının üst aramasında ve ikametgahında söz konu paraya ulaşılamadı.

Şüphelilerden İ.A.C. gözaltına alındı, diğerleri ise ifadeleri alınarak serbest bırakıldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen İ.A.C. çıkarıldığı hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı, şehirler arası korsan taşımacılık yaptığı gerekçesiyle 8 bin lira ceza kesildi ve araç 60 gün trafikten men edildi.

Diğer dolandırıcılık zanlılarının yakalanması için çalışmalar sürüyor.

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