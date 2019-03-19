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Malatya Yeşilyurt Belediyespor’da Şarkışla maçı hazırlıkları sürüyor

Spor Toto Bölgesel Amatör Lig’in 22.

19 Mart 2019 Salı 13:09
Malatya Yeşilyurt Belediyespor’da Şarkışla maçı hazırlıkları sürüyor

Spor Toto Bölgesel Amatör Lig’in 22. haftasında deplasmanda Şanlıurfa Belediyespor ile 0-0 berabere kalarak şampiyonluk yarışında yara alan Malatya Yeşilyurt Belediyespor’da gözler hafta sonu oynanacak Şarkışla Belediyespor maçına çevrildi.


BAL 2.Grup’ta Sivas temsilcisi Şarkışla Belediyespor ile kıran kırana geçen bir şampiyonluk mücadelesi veren Malatya ekibi, haftayı kayıpla geçerek büyük bir avantaj yitirmesi moralleri bozarken, gözler Şarkışla ile oynanacak maça çevrildi.


Şarkışla Belediyespor maçının hazırlıklarına Yeşiltepe tesislerinde yaptığı çalışmayla devam eden Yeşilyurt’ta eksik oyuncu bulunmuyor.


“Şampiyonluk yarışında yara aldık ama yarış henüz bitmedi”


Antrenman öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtlayan takımın teknik sorumlusu Hayati Palancı, ya tamam, ya devam maçına çıkacaklarını söyledi.


Palancı telafisi olmayan maçlara çıktıklarını kaydederek, “Geçen hafta deplasmanda iyi oynamamıza rağmen olağanüstü bir mücadeleyle kalesini gole kapayan bir rakibe karşı oynadık. Bizim için elbette ki iyi olmadı. Şampiyonluk yarışında yara aldık ama yarış henüz bitmedi. Son sözümüzü henüz söylemedik. Bu hafta rakibimiz Şarkışla Belediyespor ile ya tamam, ya devam niteliğindeki bir 90 dakikaya çıkacağız. İnanıyorum ki taraftarımızın da desteğiyle bu maçı kazanacağız” diye konuştu.

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Haber Tarihi: 19 Mart 2019 Salı 13:09
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