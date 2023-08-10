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Gündem Malatya Valisi Yazıcı: Korkuyla evlerinin balkonlarından atlayanların ihbarını aldık!
Gündem

Malatya Valisi Yazıcı: Korkuyla evlerinin balkonlarından atlayanların ihbarını aldık!

Yeniakit Publisher
2023-08-10 21:17:00 - 2023-08-10 21:49:00
Malatya Valisi Yazıcı: Korkuyla evlerinin balkonlarından atlayanların ihbarını aldık!

Malatya Valisi Ersin Yazıcı, 5.3 şiddetindeki depreme ilişkin bölgedeki son durumu anlattı.

Malatya saat 20:48'de 5.3 şiddetinde depremle sarsıldı.

Yeşilyurt merkezli depremde büyük panik yaşayan bölge halkı evlerinden çıktı.

'Evlerinden atlayanlar oldu'

TRT Haber canlı yayınında konuşan Malatya Valisi Ersin Yazıcı, depremde bir metruk binanın yıkıldığını, yıkılan binadan kopan bazı taşların binanın yanından geçen bir genci yaraladığını, gencin sağlık durumunun ise iyi olduğunu söyledi.

Vali Yazıcı öte yandan sarsıntı anında panikle balkondan atlayanlar olduğu bilgisini de aldıklarını açıkladı.

Ersin Yazıcı bölgedeki inceleme çalışmalarının sürdüğünü, gelişmelerin an be an aktarılacağını da sözlerine ekledi.
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