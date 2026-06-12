Malatya Uluslararası Malatya Arslantepe Yarı Maratonuna hazır

Malatya Büyükşehir Belediyesi ile Türkiye Atletizm Federasyonu iş birliğinde yapılacak olan ‘Uluslararası Malatya Arslantepe Yarı Maratonu’ ile ilgili Malatya Valisi Seddar Yavuz, Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er, Battalgazi Belediye Başkanı Bayram Taşkın ve Yeşilyurt Belediye Başkanı İlhan Geçit’in katılımıyla bilgilendirme toplantısı gerçekleştirildi.

Arslantepe Höyüğü’nde düzenlenen basın toplantısında konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er, 6 Şubat 2023 depremlerinde sarsılan Malatya'nın küllerinden yeniden ayağa kalktığını, yapılan organizasyonlarla da şehrin hangi noktaya geldiğini hep birlikte müşahede ettiklerini söyledi.

Malatya'nın yeniden ayağa kalktığını ifade eden Başkan Er, "Cumhurbaşkanımızın güçlü liderliği, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanımız Murat Kurum'un pratik ve çözüm odaklı çalışması, yerelde valimiz, milletvekillerimiz, belediye başkanlarımız, kamu kurum ve kuruluşlarımız ile oluşturduğumuz sinerjiyle şehrimizi sadece ayağa kaldırmadık; geleceğin Malatya’sını oluşturduk" dedi.

Şehri sadece binalarıyla değil kültür, sanat, spor gibi birçok alanda ayağa kaldırdıklarına dikkati çeken Başkan Er, şunları kaydetti; "7 bin yıllık geçmişiyle devletleşmenin ve şehirleşmenin ilk izlerini taşıyan, UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alan Arslantepe Höyüğü, sadece Malatya’nın değil insanlık tarihinin de en önemli kültürel miraslarından biridir. Bu kadim mirasın adını sporun evrensel diliyle buluşturmaktan ayrıca gurur duyuyoruz. Malatya Valiliğimiz, Büyükşehir Belediyemiz, Türkiye Atletizm Federayonumuz, Yeşilyurt ve Battalgazi belediyelerimiz ve diğer paydaşlarımızla gerçekleştirdiğimiz Uluslararası Malatya Arslantepe Yarı Maratonu'nun; şehrimizin tarihi, kültürel ve turizm değerlerinin tanıtımına önemli katkılar sağlayacağına inanıyorum."

Başkan Er, Uluslararası Malatya Arslantepe Yarı Maratonu'nun 21 kilometre yarı maraton, 10 kilometre koşusu ve 4.2 kilometre halk koşusu olmak üzere üç farklı kategoride gerçekleştirileceğini belirtti.

Yarı maratona Türkiye'nin yanı sıra Rusya, Etiyopya, Meksika, Romanya ve Gürcistan'dan da profesyonel sporcuların katılacağını aktaran Başkan Er, "21 ve 10 kilometrelik yarışmalarımız için 500 milli ve lisanslı atlet kayıt yaptırdı. Halk koşumuzun ise kayıtları devam ediyor. Hemşehrilerimizin yoğun ilgisi bizleri son derece memnun etmektedir" diye konuştu.

Uluslararası Malatya Arslantepe Yarı Maratonu'nun kent için büyük önem taşıdığına işaret eden Başkan Er, "Deprem sonrası ayağa kalkan Malatya'mızın sahip olduğu enerjiyi, umudu ve kararlılığı bu tür organizasyonlarla tüm Türkiye'ye ve dünyaya göstermeye devam ediyoruz. Sporun birleştirici gücüyle hem şehrimizin tanıtımını yapıyor hem de sağlıklı yaşam kültürünün yaygınlaşmasına katkı sunuyoruz. Bu maraton sadece kilometrelerin koşulduğu bir yarış değil Malatya'nın yeniden ayağa kalkışının ve geleceğe güvenle yürüyüşünün de güçlü bir sembolüdür" ifadelerini kullandı.

Başkan Er, 7 Haziran'da düzenlenecek olan Uluslararası Malatya Arslantepe Yarı Maratonu'nuna bütün Malatyalıları davet etti.

Malatya Valisi Seddar Yavuz ise geleceğe umutla bakan, bu umutları bugünden hayata geçiren, küllerinden yeniden doğan ve yalnızca bugünün değil geleceğin Malatya’sını inşa eden bir şehir olmanın onurunu ve gururunu yaşadıklarını ifade etti.

Kentte yeniden imar ve ihya süreciyle geleceğin Malatya’sına olan inancı somut adımlarla ortaya koyduklarını aktaran Vali Yavuz, şunları kaydetti; "Artık yalnızca binaları değil; ticareti, turizmi, sanayiyi ve geleceği inşa etme zamanı. Bu anlayışla Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Sami Er’in ilimizde bir maraton düzenlenmesi yönündeki fikri hepimizi heyecanlandırdı. Bu vesileyle kendisini ve kıymetli ekibini tebrik ediyorum. Arslantepe Yarı Maratonu ve halk koşuları; şehrimizin tanıtımı, deprem sonrası yeniden ayağa kalkışının gösterilmesi ve Malatya’nın ulusal ve uluslararası düzeyde daha fazla görünür olması açısından büyük önem taşımaktadır. Bu organizasyonun turizme, spora ve şehir ekonomisine önemli katkılar sunacağına inanıyorum. Bu vesileyle Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Sami Er’e, Atletizm Federasyonu Başkanımıza, organizasyonda emeği bulunan belediye başkanlarımıza, mülki idare amirlerimize ve tüm kamu kurum ve kuruluşlarımıza teşekkür ediyorum.

Bu maratonun, Malatya’nın yeniden yükselişinin sembollerinden biri olacağına, turizme ve spora katkı sağlayacağına inanıyorum. Sporun iyileştirici, birleştirici ve barışı güçlendirici etkisinin de bu organizasyonla daha görünür hale geleceğini düşünüyorum. Tüm vatandaşlarımızı Arslantepe Yarı Maratonu ve halk koşularına katılmaya davet ediyorum."

Yeşilyurt Belediye Başkanı Prof. Dr. İlhan Geçit ise Malatya'nın iki yıl gibi bir sürede ayağa kalktığını ifade ederek, şehrin sadece binalarıyla değil spor, kültür, sanat, turizm ve her alanıyla ayağa kalktığını söyledi. Bu kapsamda düzenlenen Uluslararası Arslantepe Yarı Maratonu'nu da şehrimizin tanıtımına ve gelişimine büyük katkı sağlayacaktır" diye konuştu.

Battalgazi Belediye Başkanı Bayram Taşkın da "Arslantepe, yalnızca Malatya'nın değil, insanlık tarihinin de ortak mirasıdır. Binlerce yıllık geçmişiyle medeniyetin izlerini günümüze taşıyan bu eşsiz değerimizin adının böylesine anlamlı bir organizasyonla yaşatılması ve tanıtılması bizler için büyük bir gurur ve mutluluk kaynağıdır. Yarı maratonumuz, sporun birleştirici gücünü ortaya koyarken aynı zamanda Malatya'nın tarihi, kültürel ve turistik değerlerinin tanıtımına da önemli katkılar sağlayacaktır. Türkiye'nin farklı şehirlerinden ve yurt dışından gelecek sporcularımız, yarış heyecanını yaşarken şehrimizin sahip olduğu güzellikleri yakından tanıma fırsatı bulacaklardır.

Temennimiz, Arslantepe Yarı Maratonu'nun geleneksel hale gelerek her yıl daha geniş katılımlarla gerçekleştirilmesi ve Malatya'nın marka değerine katkı sunmaya devam etmesidir" dedi.

Basın toplantısının ardından protokol üyeleri Arslantepe Höyüğü’nü ziyaret etti.