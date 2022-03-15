Malatya İftar Saati Ramazan imsakiyesi 2022! Malatya imsakiye iftar ve sahur vakitleri…

Malatya'da iftar saat kaçta sorusunu yönelterek, Diyanet İşleri Başkanlığı üzerinde yayımlanan imsakiye bilgisini araştırdı. iftar saat kaçta? İftar vakti, iftara ne kadar kaldı? sorularını Malatyalılar tarafından merak edilmeye başlandı. İslam alemi 2 Nisan Cumartesi günü mübarek Ramazan ayı orucuna başlayacak. Ramazan ayının girecek olması hasebiyle de 2022 Ramazan imsakiyesi üzerinden sahur, iftar, imsak vakitleri, sabah ve akşam ezan saatleri araştırılması yapılıyor. İşte Malatya 2022 diyanet Ramazan imsakiyesi.

Malatya Ramazan imsakiyesi 2022

Burun damlası orucu bozar mı?

Tedavi amacıyla buruna damlatılan ilacın bir damlası, yaklaşık 0, 06 cm3 tür. Bunun bir kısmı da burun çeperleri tarafından emilmekte, çok az bir kısmı mideye ulaşmaktadır. Bu da, mazmazadan ( ağzı su ile çalkalamadan) sonra ağızda kalan rutubette olduğu gibi orucu bozacak düzeyde görülmemiştir. Kaldı ki bu işlem yeme içme yani gıdalanma anlamı da taşımamaktadır. Dolayısıyla burun damlası orucu bozmaz (DİYK 22. 09. 2005 tarihli karar).

Aşı olmak veya iğne yaptırmak orucu bozar mı?

Oruç; yemek, içmek, cinsel ilişki ve bunların kapsamına giren şeylerle bozulur. Bu sebeple, besin değeri taşımayan aşılar orucu bozmaz.

Tedavisi devam eden hastalar, sağlıklarına kavuşup tedavileri sona erinceye kadar oruçlarını erteleyebilirler. Bununla birlikte, Ramazan ayında herkesle birlikte oruca devam etmeyi arzu ediyorlar ve oruç tutmalarına da başka bir engel bulunmuyorsa iğnelerini iftardan sonra yaptırmaları yerinde olur. Bu imkâna sahip olmayanlar, tedavi ve aşı amaçlı iğne yaptırabilirler. Ancak, oruçlu iken gıda ve vitamin iğneleri yaptıranların, ağızdan aşı alanların damardan serum ve kan verilenlerin orucu bozulur. Daha sonra bu oruç kaza edilir.