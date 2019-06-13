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Malatya İdmanyurdu yeni sezona yeni tesisiyle girecek

Önümüzdeki sezon Bölgesel Amatör Lig’de mücadele edecek Malatya İdmanyurdu’nda yeni sezon hazırlıkları sürerken, bir taraftan da yeni kulüp tesislerinin tadilatı devam ediyor.

13 Haziran 2019 Perşembe 14:04
Malatya İdmanyurdu yeni sezona yeni tesisiyle girecek

Önümüzdeki sezon Bölgesel Amatör Lig’de mücadele edecek Malatya İdmanyurdu’nda yeni sezon hazırlıkları sürerken, bir taraftan da yeni kulüp tesislerinin tadilatı devam ediyor.


İş adamı Teoman Mutlu’nun mali anlamda desteklediği Malatya İdmanyurdu Kulübü, yeni sezona yeni tesisiyle girmeye hazırlanıyor.


Kiraladığı 2050 metrekarelik binayı tadilata sokarak kulübün kullanımı için uygun hale getirecek olan Malatya İdmanyurdu, yeni tesisine kulübün emektar ismi Sıtkı Derme’nin adını verecek.


Yeni tesis binasındaki çalışmalarla ilgili kulüp tarafından yapılan açıklamada, “Toplamda 2050 metrekarelik, 3 katlı sosyal donatı, hobi katı, TV odası, yemekhane, toplantı alanı, 30 kişilik sporcu yatak odası, zeminde masör malzemeci odaları, duş alanı, yönetim odası ünite ve unsurlarının yer alacağı tesisimizde tadilat çalışmaları devam ediyor. Kulübümüzün emektarı Sıtkı Derme’nin isminin verileceği tesisimizin yeni sezona yetişeceğinin müjdesini şimdiden veriyoruz” ifadelerine yer verildi.

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Haber Tarihi: 13 Haziran 2019 Perşembe 14:04
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