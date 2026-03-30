Malatya Genç Girişimcilik Akademisinin açılışı yapıldı

Yeşilyurt Belediyesi Sosyal Hizmetler Müdürlüğü Hizmet Binasında gerçekleşen açılış töreninde konuşan Yeşilyurt Belediye Başkanı Prof. Dr. İlhan Geçit, gençlerin hayallerine dokunan, onların fikirlerini gerçeğe dönüştürmelerine imkân sağlayacak çok kıymetli bir projenin Malatya’da gerçeğe dönüşmesinden duydukları memnuniyeti dile getirdi.

“AKADEMİ, MALATYA’NIN GELECEĞİNE YAPILAN STRATEJİK BİR YATIRIMDIR”

Başkan Geçit, Malatya Genç Girişimcilik Akademisinin yalnızca bir eğitim programı değil; aynı zamanda Malatya’nın geleceğine yapılan stratejik bir yatırım olduğundan bahsederken, gençlerin fikir, öneri ve tespitlerinin güçlü ve modern bir Malatya’nın temelini oluşturacaklarının altını çizdi.

Konuşmasında girişimciliğin bir toplumun her alanda ilerlemesinin ve gelişmesinin temelini teşkil ettiğine vurgu yapan Başkan Geçit, “ Şehrimizin gelecek stratejilerinin belirlenmesinde bu tür eğitim çalışmalarının büyük önemi vardır. Bizler, gençlerimizin donanımlı bireyler olarak yetişmesini, yeteneklerini geliştirmesini ve hayatın her alanına anlamlı katkılar sunarak toplumsal hayatı zenginleştirmelerini önemsiyoruz. Bazı gençlerimiz iş başvurularında ‘Ne iş olsa yaparım’ diyor. Oysa bu yaklaşım iş dünyasında geçerli değildir. Bunun yerine; ‘Ben şu işi iyi yaparım, proje geliştirebilirim, mali konularda yetkinim, şu alanda yeteneğim var. Sosyal yönüm güçlü, girişimci bir ruha sahibim’ diyebilen bireyler iş dünyasında her zaman bir adım öndedir. Bir insanın belirli bir alanda bilgi, deneyim ve yetkinliğe sahip olması gerekir. Bugün belediyemizin saha çalışmalarında büyük önem taşıyan iş makinelerini kullanacak nitelikli ustaları aylarca aradığımız oluyor. İşte bu akademi, bu açıdan da son derece kıymetlidir. Buradan yetişecek genç girişimcilerimiz sadece kendi başarı hikâyelerini yazmakla kalmayacak, aynı zamanda Malatya’mızın ekonomik ve sosyal kalkınmasına da güçlü katkılar sunacaktır.” dedi.

“TOPLUMLAR GİRİŞİMCİLER ÜZERİNDE YÜKSELİR”

Başkan Geçit konuşmasının sonunda gelişmiş toplumlarda sertifikanın ayrı bir değeri olduğunu, iş başvurularında önemli bir referans olarak kabul edildiğine dikkat çekerken, “Toplumlar girişimciler üzerinde yükselir; ekonomik ve sosyal gelişim girişimci bireylerle mümkün olur. Bu yönüyle Girişimcilik Akademisi çok doğru ve değerli bir adımdır. Bu programa katılan tüm kursiyerlerimizi gönülden tebrik ediyorum. Akademi fikrinin ortaya çıkmasında ve sürecin olgunlaşmasında büyük emeği olan Belediye Meclis Üyemiz, İmar Komisyonu Üyemiz ve TOBB Malatya Genç Girişimciler Kurulu Başkanımız Sayın Abdullah Baydemir’e özellikle teşekkür ediyorum. Ayrıca bu anlamlı projenin hayata geçirilmesinde iş birliği içinde olduğumuz İnönü Üniversitesi’ne, Malatya Turgut Özal Üniversitesi’ne, TOBB Malatya Genç Girişimciler Kurulu’na, Yeşilyurt Kent Konseyi Genç Meclisi’ne ve emeği geçen tüm paydaşlarımıza gönülden teşekkür ediyorum. Akademimize katılan tüm gençlerimize başarılar diliyor; fikirlerinizin güçlü projelere, projelerinizin ise sürdürülebilir başarılara dönüşmesini temenni ediyorum.” şeklinde konuştu.

Malatya Turgut Özal Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi Müdürü Cumali Aydoğan, akademinin amaç ve hedefleri üzerine katılımcılara bilgiler aktardıktan sonra Turgut Özal Üniversitesi Öğretim Üyesi Dr. Arif Yıldız tarafından düzenlenen “Girişimciliğe Giriş ve Girişimci Zihniyeti” başlıklı sunumla eğitim dönemi start aldı.

“GENÇLİK VAR, FİKİR VAR, DESTEK VAR!”

Gençlerin girişimcilik yolculuğuna güçlü bir başlangıç yapmalarını hedefleyen Malatya Genç Girişimcilik Akademisi, “Gençlik var, fikir var, destek var!” sloganıyla Malatyalı gençleri yeni fikirler üretmeye ve hayallerini gerçeğe dönüştürmelerine katkı sunacak.

GİRİŞİMCİLİK KÜLTÜRÜ, İŞ GELİŞTİRME, FİNANS YÖNETİMİ VE DİJİTAL PAZARLAMA EĞİTİMLERİ

18–35 yaş aralığında olan, Malatya’da ikamet eden veya Malatya’da girişim kurmayı planlayan ve iş fikri olan ya da mevcut işini geliştirmek isteyen gençlere yönelik hizmet verecek akademide, girişimcilik eğitimlerinden mentorluk çalışmalarına kadar geniş kapsamlı bir program uygulanacak. 8 hafta boyunca devam edecek olan eğitim sürecinde katılımcılar; girişimcilik kültürü, iş geliştirme, finans yönetimi ve dijital pazarlama gibi birçok alanda uygulamalı bilgiler edinerek kendi projelerini geliştirme fırsatı yakalayacak.

Eğitim programlarının ardından 23 Mayıs 2026 Cumartesi günü saat 14.00’te Malatya Kongre ve Kültür Merkezi’nde düzenlenecek mezuniyet töreniyle kursiyerlere sertifikaları takdim edilecek.