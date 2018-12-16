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Malatya fırtınası Süper Lig'i alt üst etti

Kendi sahasında konuk ettiği Antalyaspor'u 2-0 mağlup eden Evkur Yeni Malatyaspor, Süper Lig'de 2. sıraya yükseldi.

16 Aralık 2018 Pazar 15:40
Malatya fırtınası Süper Lig'i alt üst etti

Evkur Yeni Malatyaspor, Süper Lig'in 16. haftasında sahasında ağırladığı Antalyaspor'u Boutaib'in golleriyle 2-0 mağlup ederek maç fazlasıyla ikinci sıraya yükseldi. Ev sahibinde kart cezalısı olan Aleksic ve Donald ile sakatlıkları bulunan Ömer Şişmanoğlu ve Issar Dia, bu maçta forma giymedi.

Karşılaşmaya etkili başlayan sarı siyahlılar, 16. dakikada Diego'nun büyük hatası sonucu öne geçti. Ceza alanı içinde Diego, kontrolündeki topu çizgide Eren Tozlu'ya kaptırdı. Bu futbolcunun pasında altı pasta uygun durumda bulunan Boutaib, meşin yuvarlığı filelere gönderdi: 1-0. 34. dakikada Adem Büyük'ün pasıyla ceza alanı içinde topla buluşan Guilherme, topu Boutaib'e çıkardı. Bu futbolcu, düzgün bir vuruşla topu ağlarla buluşturdu: 2-0.

Evkur Yeni Malatyaspor, ilk yarıyı 2-0 önde tamamladı.

İki kırmızı birden

Sarı siyahlılar, 50. dakikada Guilherme ile 3. gole çok yaklaştı. Ceza sahası içine yaptılan ortaya yetişen Brezilyalı oyuncunun vuruşunda top direkten döndü. 56. dakikada bu kez direğe takılan isim Buğra oldu.

Adem Büyük'ün ortasında topa çok iyi yükselen Buğra'nın vuruşunda top üst direkten döndü. Karşılaşmanın 72. dakikasında hakem Mete Kalkavan, Sadık Çiftpınar ile Diego Angelo'yu kırmızı kartla oyundan attı. Angelo'nun faulü sonrası oyunun durmasıyla maçın hakemi 'VAR' uygulamasına gitti. VAR sonrası Celutska ve Eren sarı kartla cezalandırıldı. Sadık ile Diego ise kırmızı kartla oyundan atıldı.

Kalan bölümde başka gol olmayınca Evkur Yeni Malatyaspor, ilk yarıda bulduğu gollerle Antalyaspor'u 2-0 mağlup etti.

Malatya ikinci sıraya yükseldi

Evinde oynadığı son 5 maçı kaybetmeyen Evkur Yeni Malatyaspor, puanını 28'e çıkarttı ve maç fazlasıyla ikinci sıraya yükseldi. 26 puanda kalan Antalyaspor ise 5. sıraya geriledi.

Günün Özeti

Haber Tarihi: 16 Aralık 2018 Pazar 15:40
  1. Antalya
  2. Malatya
  3. Antalyaspor
  4. Brezilya
  5. Malatyaspor
  6. Evkur Yeni Malatyaspor
  7. Süper Lig

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