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Aktüel Malatya Emniyet Müdürü Dağdeviren AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı
Aktüel

Malatya Emniyet Müdürü Dağdeviren AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

Yeniakit Publisher
2020-12-17 12:14:50 -
Malatya Emniyet Müdürü Dağdeviren AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

MALATYA (AA) - Malatya Emniyet Müdürü Ercan Dağdeviren, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

Dağdeviren, makamında, AA muhabirleri ile foto muhabirlerinin yurt içi ve dışında çektiği, "haber", "yaşam" ve "spor" kategorilerinde oylamaya sunulan kareleri inceledi.

Haber kategorisinde Doğukan Keskinkılıç'ın "Koronavirüs Yasaklarında Polislerin İlk İftarı" fotoğrafını seçen Dağdeviren, yaşam kategorisinde İsa Terli'nin "6 Güzel Adam", sporda ise Okan Coşkun'un "Futbol Özlemi" başlıklı karesine oy verdi.

Dağdeviren, oylamaya sunulan tüm fotoğrafların çok güzel olduğunu belirterek AA çalışanlarına başarılar diledi.

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