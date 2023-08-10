  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem Malatya depreminden ilk görüntüler! Vatandaşın panik hali kameralara böyle yansıdı
Gündem

Malatya depreminden ilk görüntüler! Vatandaşın panik hali kameralara böyle yansıdı

Yeniakit Publisher
2023-08-10 22:01:00 - 2023-08-10 22:08:42

Malatya’nın Yeşilyurt ilçesinde meydana gelen 5.3 büyüklüğünde deprem güvenlik kameralarına yansıdı.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'ndan (AFAD) alınan bilgiye göre, deprem saat 20.48’te Malatya’nın Yeşilyurt ilçesinde meydana geldi.

Depremin derinliği 7 kilometre olarak ölçülürken çevre illerden de hissedildiği belirtildi.

Deprem Kahramanmaraş merkezli depremlerden sonra 40 bini aşkın artçı sarsıntı yaşayan Malatyalılarda büyük paniğe yol açtı.

Bölgeden gelen ilk görüntülere vatandaşların yaşadığı panik anları yansıdı.

Malatya'da şiddetli deprem!
Malatya'da şiddetli deprem!

Gündem
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Malatya'da şiddetli deprem!

Malatya Valisi Yazıcı: Korkuyla evlerinin balkonlarından atlayanların ihbarını aldık!
Malatya Valisi Yazıcı: Korkuyla evlerinin balkonlarından atlayanların ihbarını aldık!

Gündem

Malatya Valisi Yazıcı: Korkuyla evlerinin balkonlarından atlayanların ihbarını aldık!

Bakan Koca'dan Malatya depremi açıklaması!
Bakan Koca'dan Malatya depremi açıklaması!

Gündem

Bakan Koca'dan Malatya depremi açıklaması!

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23