Malatya depreminden ilk görüntüler! Vatandaşın panik hali kameralara böyle yansıdı
Malatya’nın Yeşilyurt ilçesinde meydana gelen 5.3 büyüklüğünde deprem güvenlik kameralarına yansıdı.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'ndan (AFAD) alınan bilgiye göre, deprem saat 20.48’te Malatya’nın Yeşilyurt ilçesinde meydana geldi.
Depremin derinliği 7 kilometre olarak ölçülürken çevre illerden de hissedildiği belirtildi.
Deprem Kahramanmaraş merkezli depremlerden sonra 40 bini aşkın artçı sarsıntı yaşayan Malatyalılarda büyük paniğe yol açtı.
Bölgeden gelen ilk görüntülere vatandaşların yaşadığı panik anları yansıdı.