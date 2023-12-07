Mal varlığına el konulan fenomen konuştu

Engin ve Dilan Polat'ın kara para ile vergi kaçakçılığı suçlamasıyla tutuklanmasının ardından gözler gösterişli hayatlarını sergileyen fenomenlere çevrilmişti.

Mercek altına alınan 720 fenomenden aralarında Neslim Güngen ve Eylül Öztürk'ün de dahil olduğu birçok kişinin mal varlığına el konuldu. Listede yer alan Güngen, sessizliğini bozarak "Alnımız açık çok şükür" ifadelerini kullandı.

"Biz kendimizi biliyoruz"

Mal varlığına el konulmasının ardından Instagram hesabından bir video yayınlayan Neslim Güngen, şu ifadeleri kullandı: "720 tane fenomen listesinin içerisinde bizde vardık. Tedbir amaçlı el konulan bu mal varlığımıza herhangi bir suç teşkil etmiyor. Savcılar soruşturma aşamasına girdiğimiz için mal varlıklarımıza tedbir koyuyor. Biz kendimizi biliyoruz. Er ya da geç doğru ortaya çıktığında da sizlerle paylaşmış olacağız. Herhangi bir sıkıntı yok. Bunu zaten bekliyorduk. Bu demek değil ki sen suçlusun. Soruşturma bitten sonra hepsi açığa çıkıyor. Alnımız her zaman söylediğimiz gibi açık çok şükür."

Mal varlıklarına el konuldu

Dilan Polat ve Engin Polat'a yönelik operasyonun ardından çok sayıda sosyal medya fenomeni incelemeye alınmış ve bir çoğunun mal varlıklarına el konulmuştu. Bugün Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı'nın sosyal medya fenomeni ve güzellik salonları olan Neslim Güngen ve eşi İnanç Güngen hakkında soruşturma başlattığı öğrenildi. Başlatılan soruşturma kapsamında sosyal medya fenomeni Neslim Güngen ve eşi İnanç Güngen'in tüm mal varlıklarına tedbir amaçlı el konuldu.