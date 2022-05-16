Makarna sosu tarifi arayanlar için leziz sos tarifleri! Farklı ve kolay makarna sosu tarifleri

Bir öğrenci yemeği olarak akıllarda yer eden makarnayı bu algıdan kurtarmaya ve lezzetini taçlandırmaya karar verdik. Makarna sosu nasıl yapılır diyenler için 7 farklı makarna sosu tarifi ile karşınızdayız sevgili okur. Bu tariflerle birlikte makarna, klasik ve basit bir yemekten ziyade son derece şık ve leziz bir ana yemeğe dönüşecek. İşte mutfağınızda İtalya rüzgarı estirecek 7 farklı makarna sosu tarifi...

MAKARNA SOSU TARİFLERİ

Makarnayı daha lezzetli bir hale getirmek isteyenler için 7 farklı sos tarifi hazırladık. Her bir sosun yapılışını malzemeleriyle birlikte adım adım anlattık. Damak zevkinize göre bu makarna sosu tarifleri arasından kendinize en uygun olanı seçebilirsiniz. Hazırsanız detaylı bir şekilde tüm soslarımızı ele alalım.

KÖRİ SOSU TARİFİ

Makarna sosu tarifleri arasında en çok tercih edilen köri sosu oluyor. Köri baharatı yemeklere güzel bir aroma katıyor. Özellikle tavuk yemekleri için kullanılan köri ile şimdi lezzetli bir makarna yapacağız.

Malzemeler:

Bir yemek kaşığı köri

Bir paket krema

Bir yemek kaşığı un

Bir bardak makarna suyu

2 yemek kaşığı sıvı yağ

Tuz

Yapılışı:

Sıvı yağı kızdırın ve içine unu ilave ederek kavurun.

Unun kokusu çıkıp rengi hafif döndükten sonra kremayı yavaş yavaş ilave edin.

Krema kıvam alana kadar pişirin.

Makarna suyunun içine köriyi ekleyip karıştırın.

Bu karışımı pişen kremanın içine ilave edin ve birkaç dakika pişirin. Son olarak tuzu da ekleyin.

Köri sosunuz hazır. Haşlanmış makarna ile sosu karıştırın. Afiyet olsun.

BOLONEZ SOSU TARİFİ

Mükemmel lezzette bir bolonez soslu makarna yapmak istiyorsanız bu sos tarifini kullanın derim! Sıradaki tarifimiz kıymalı makarna sosu sevenler için geliyor...

Malzemeler:

100 gr margarin

20 gr rendelenmiş soğan

400 gr rendelenmiş domates

1 tatlı kaşığı tuz

1 çay bardağı domates sosu

250 gr yağsız dana kıyması

2 diş ince kıyılmış sarımsak

4 adet ince dilimlenmiş çarliston biber

1 adet defne yaprağı

göz kararı karabiber

Yapılışı:

Margarini bir tavada kızdırın. Yağ kızınca kıymayı ilave edip, rendelenmiş soğan ve sarımsağı da ekleyerek 5 dakika sürekli karıştırarak kavurun.

Domates ve çarliston biberleri de katarak bir taşım kaynatın.

Ateşi kısın, 15 dakika daha pişirip içine tuz, karabiber, ve defne yaprağı ilave edin.

Önceden hazırlanan domates sosunu katın. Kısık ateşte oldukça koyu kıvamlı bir sos elde edinceye kadar pişirip ateşten alın. Servise hazır hale gelmiştir.

DOMATESLİ / SALÇALI MAKARNA SOSU TARİFİ

Domates sosu, salça sosu makarnaya en çok yakışan klasik soslardandır. Kısa sürede hazırlanan domatesli makarna sosu tarifini birçoğumuz hiçbir yemeğe değişmeyebiliriz, değil mi? ???? İşte karşınızda domatesli / salçalı makarna sosu tarifi.

Malzemeler:

75 gr tereyağı

2 diş ince kıyılmış sarımsak

1 dal taze kekik

150 gr domates püresi

Bir yemek kaşığı domates salçası

1 çay kaşığı tuz

1/2 lt et suyu

1 adet rendelenmiş soğan

1 adet defne yaprağı

100 gr un

1 adet küp şeker

1 çay kaşığı karabiber

Hazırlanışı:

Derin bir tavada tereyağını kızdırın. Defne yaprağı, taze kekik, soğan ve sarımsağı ilave edip hafifçe kızartın.

Unu katıp, sarı meyane kıvamına gelinceye kadar pişirip soğumaya bırakın.

Domates püresini ve salçayı ekleyip karıştırın. Et suyunu bir taşım kaynatın. Sıcak et suyunu, hazırladığınız un karışıma pütür oluşmaması için bir spatula ile sürekli karıştırarak ilave ediniz.

Şekeri katıp, tuz ve karabiberi ilave edip kısık ateşte 1 saat dibini tutmaması için sürekli karıştırarak pişirin.

İnce bir süzgeçten geçirip, süzün. Sosun kabuk bağlamaması için üzerine eritilmiş tereyağı gezdirerek saklayın. Servise hazır hale gelmiştir.

MİLANEZ SOSU TARİFİ

Mantar ve jambonun karışımından bir lezzet patlaması yaşamaya ne dersiniz? Makarnanın lezzetini arşa çıkaran milanez sosu ile makarna, klasik ve basit bir tarif olmaktan çıkıyor. İşte detayları...

Malzemeler:

50 gr tereyağı

100 gr dana jambon

1 çay kaşığı karabiber

1 çay kaşığı tuz

200 gr ince doğranmış mantar

200 gr küp şeklinde doğranmış domates

1/2 demet ince kıyılmış maydanoz

Hazırlanışı:

Tereyağını derin bir tavada eritin. Yağ kızınca mantarları ilave edip rengi biraz dönünceye kadar soteleyin.

Dana jambonu, domatesi ekleyin. Sosu bir taşım kaynatıp ateşi kısın. Kısık ateşte koyu kıvamlı bir sos elde edinceye kadar yaklaşık 10 dk pişirin.

Tuz ve karabiberini ekleyip, ince kıyılmış maydanozu da ekleyerek servis yapınız.

BEŞAMEL SOS TARİFİ

Kremalı lezzetleri seviyorsanız makarna için beşamel sos tarifini deneyebilirsiniz. Beşamel sosun lezzeti biraz ağır ancak damakta bıraktığı tat muazzam...

Malzemeler:

4 yemek kaşığı tereyağı

Bir su bardağı rendelenmiş kaşar peyniri

4 yemek kaşığı un

3 su bardağı süt

Tuz ve karabiber

Yapılışı:

Tereyağını tencerede eritin. Yağ köpürmeye başladığında içine unu ilave edin ve rengi değişene kadar kavurmaya devam edin.

Unun rengi değiştikten sonra karışımın içine yavaş yavaş sütü ilave edin. Bu aşamada karışımı hızlı bir şekilde karıştırmaya devam edin. Sos kıvam alınca kaşar peynirini ekleyin ve karıştırın.

Son olarak tuz ve karabiberi de sosa katıp hazır hale getirin. Hazırladığınız sosu haşladığınız makarna ile harmanlayın.

NAPOLİTEN SOS TARİFİ

Her evde rahatlıkla bulunabilecek malzemelerle hazırlanabilen çok lezzetli bir sos. Özellikle spagetti makarna ile mutlaka denemelisiniz.

Malzemeler:

50 gr tereyağı

2 diş rendelenmiş sarımsak

500 gr rendelenmiş domates

500 gr küp şeklinde doğranmış domates

1 çay kaşığı tuz

1 çay kaşığı karabiber

3 adet dilimlenmiş çarliston biber

1/2 demet ince kıyılmış maydanoz

Hazırlanışı:

Tereyağını tencerede kızdırın. Yağ kızınca küp şeklinde kesilmiş domatesleri ilave edip 1 dakika karıştırın. Sarımsağı ve çarliston biberi ekleyerek 5 dakika daha karıştırın.

Domates sosunu ekleyin. Tuz ve karabiberi ilave edip bir taşım kaynatın ve ateşi kısın.

Kısık ateşte oldukça koyu bir sos elde edinceye kadar pişirip ateşten alın. İnce kıyılmış maydanozu üzerine serpip servise sunun.

VİNEGRET SOSU TARİFİ

Bu sos, makarna salatanız için çok özel bir tariftir. Haşlanmış, tercihen düdük makarna ile karıştırın ve afiyetle yiyin. Hatta ızgara tavuk yanında ana yemek yerine bile tüketebilirsiniz.

Malzemeler:

1 adet ince kıyılmış soğan

50 gr ince kıyılmış kapari

6 dal kıyılmış maydanoz

1 çay kaşığı toz hardal

1 çay kaşığı tuz

1,5 çay bardağı zeytinyağı

1/2 çay bardağı elma sirkesi

1 çay kaşığı karabiber

Hazırlanışı:

Bir kapta sirke ve zeytinyağını karıştırınız. Sırasıyla her biri ince kıyılmış olan soğan, kapari ve maydanozu karıştırarak, tuz, karabiber ve toz hardalı ilave edip sosu tamamlayın. Servis edebilirsiniz.Mynet