Makam aracı şehit oğlunun sünnet arabası oldu
Kocaeli’de, Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, makam aracını Şehit Piyade Uzman Çavuş Murat Tevlim’in sünnet olan oğluna tahsis etti.
Açıklamaya göre, Fırat Kalkanı Harekatı kapsamında 2017 yılında Suriye’nin kuzeyinde terör örgütü DEAŞ mensuplarıyla çıkan çatışmada şehit olan Piyade Uzman Çavuş Tevlim’in oğlu Talha Buğra’nın, Darıca Belediyesi Adnan Menderes Kültür Merkezi’nde sünnet düğünü yapıldı. Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık’ın makam otomobili, şehit oğlunun sünnet aracı oldu. Elinde Türk bayrağıyla konvoy eşliğinde şehir turu atan Talha Buğra, babasının Darıca Şehitliği’ndeki kabrini de ziyaret ederek dua etti.