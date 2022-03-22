Mail adreslerine gelen yardım mesajlarına dikkat!

Teknolojinin gelişmesiyle çeşitli yöntemler deneyen hırsızlar şimdi de insanların kimlik bilgilerini kopyalayıp, özellikle Afrika ülkelerinde mahsur kaldıklarını söyleyip, kurbanlarının mail adreslerine attıkları yardım mesajları ile insanların duygularını istismar ediyor ve çeşitli vaatlerle dolandırmaya çalışıyorlar.

İnsanları soymak için her yolu deniyorlar!

Türkiye’de dolandırıcılık olayları gün geçtikçe yöntem değiştirilerek artmaya devam ediyor. Her gün farklı yöntemlerle insanları kandırıp ağlarına düşürmeye çalışan hırsızlar özellikle teknolojiyi aktif olarak kullanıyor. Dolandırıcılar, Koronavirüs (Kovid-19) pandemisinin etkin olduğu dönemlerde özellikle zincir marketlerin adlarını kullanarak, “hediye çeki kazandınız” mesajları ile vatandaşları farklı internet adreslerine yönlendirip kimlik bilgilerini kopyalayarak soymaya çalışıyordu. Ayrıca vatandaşları “Maske kullanmama” cezasını bahane edip, birçok insanı ağlarına düşürmüşlerdi. İnsanların korkularından beslenen dolandırıcılar devlet kurumlarının logolarını ve isimlerini de kullanarak vatandaşları mağdur ediyorlardı.

Kolay para kazanmak için her yolu deneyen soyguncular son olarak mail adresi ve sosyal medya hesapları üzerinden insanlarla iletişime geçmeye başladı.Başta Türk vatandaşları olmak üzere farklı insanların kimlik bilgilerini kopyalayarak, “Afrika ülkesinde mahsur kaldığını”, ayrıca dolar milyarderi olduğu öne süren mesajlarda, “Adıma uluslararası bir bankada yedi milyon ABD Doları tutarında param var. Ülkenizde bankada bulunan parayı fakir insanlara yardım etmek için kullanın veya bankadaki paramla şehrinizde fakir insanlar için bir hayır kurumu yetimhanesi inşa edin. Bana yardımcı olmayı kabul ediyorsanız kişisel bilgilerinizin olduğu bir mesaj göndermeniz yeterli. Bunları yaptığınız takdirde sizi de paranın yüzde 15 ile ödüllendireceğim” ifadeleri ile insanları kandırmaya çalışıyorlar. Söz konusu maillerde güven sağlamak amacıyla, kimliği kopyalanan kişilerin bilgileri de gönderiliyor.