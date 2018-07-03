Maicon için Galatasaray'a Çin'den 2 teklif

Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim'in takımda düşünmediği Maicon'a Çin kulüplerinden Jiangsu Suning ve Henan Jianye'nin transfer teklifinde bulunduğu öğrenildi.



Bu oyuncuyu 7 milyon Euro'ya alan Galatasaray Yönetimi'nin Maicon'u en az bu rakama satmayı planladığı ortaya çıktı.



İki kulübün yaptığı teklifin 4 milyon Euro'yu geçmemesi nedeniyle yönetim Çin kulüplerine cevap vermedi. (Takvim)