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Maicon için Galatasaray'a Çin'den 2 teklif

Fatih Terim'in takımda düşünmediği Maicon'a Çin'den iki teklif geldi.

03 Temmuz 2018 Salı 11:26
Maicon için Galatasaray'a Çin'den 2 teklif

Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim'in takımda düşünmediği Maicon'a Çin kulüplerinden Jiangsu Suning ve Henan Jianye'nin transfer teklifinde bulunduğu öğrenildi.

Bu oyuncuyu 7 milyon Euro'ya alan Galatasaray Yönetimi'nin Maicon'u en az bu rakama satmayı planladığı ortaya çıktı.

İki kulübün yaptığı teklifin 4 milyon Euro'yu geçmemesi nedeniyle yönetim Çin kulüplerine cevap vermedi. (Takvim)

Haber Tarihi: 03 Temmuz 2018 Salı 11:26
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