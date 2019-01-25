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Mahmut Uçar kimdir? Ak Parti Yakutiye Belediye Başkan adayı Mahmut Uçar

Ak Parti Erzurum ilçe belediye başkan adayları açıklandı. 2019 yılı yerel seçim için Erzurum Ak Parti il ilçe belediye başkan adayları isim listesini Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, açıkladı. Ak Parti Erzurum Yakutiye belediye başkan adayı Mahmut Uçar oldu. Peki, Mahmut Uçar kimdir? Mahmut Uçar kaç yaşında?

25 Ocak 2019 Cuma 15:09
Mahmut Uçar kimdir? Ak Parti Yakutiye Belediye Başkan adayı Mahmut Uçar

Ak Parti Erzurum ilçe belediye başkan adayları açıklandı. 2019 yılı yerel seçim için Erzurum Ak Parti il ilçe belediye başkan adayları isim listesini Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, açıkladı. Ak Parti Erzurum Yakutiye belediye başkan adayı Mahmut Uçar oldu. Peki, Mahmut Uçar kimdir? Mahmut Uçar kaç yaşında?

Mahmut Uçar kimdir?

Dr. Mahmut Uçar; 1977 yılında Erzurum’un Merkeze bağlı Soğucak köyünde doğdu.
 
İlkokulu Soğucak köyünde, orta ve lise tahsilini Erzurum İmam Hatip Lisesinde tamamladı. Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesini bitirdikten sonra Narman Sağlık Merkezinde 1 yıl tabip olarak görev yaptı.
 
Ardından yaklaşık 8 yıl Erzurum ve Yalova illerindeki sağlık kurumlarında çeşitli kademelerde yöneticilik görevinde bulundu. Akabinde Erzurum ilinde 2 yıl Aile Hekimi olarak çalıştı.
 
Daha sonra Sağlık Bakanlığı Kuzey Doğu Anadolu Bölge Koordinatörlüğü görevini 2 yıl süre ile yürüttü. 2015-2017 yılları arasında Erzurum Halk Sağlığı Müdürü olarak görev yaptı.
 
Ekim 2017 tarihinde Erzurum İl Sağlık Müdürü olarak atanan UÇAR, halen bu görevi yürütmektedir. Akademik olarak İşletme alanında yüksek lisans derecesine sahip olup, Atatürk Üniversitesi Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalında Doktora eğitimine devam etmektedir.
 
Askerlik görevini 2003-2004 yıllarında yedek subay olarak Merzifon 5. Ana Jet Üssünde yapmıştır. Mahmut Uçar evli olup İngilizce ve Arapça bilmektedir.

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Haber Tarihi: 25 Ocak 2019 Cuma 15:09
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