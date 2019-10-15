Mahir Ünal’dan Kılıçdaroğlu’na tepki: Yazıklar olsun sana Kemal Kılıçdaroğlu

Sezai Erhan yeniakit.com.tr CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu partisinin grup toplantısında Türkiye'nin teröristleri tedavi ettirip Suriye'ye gönderdiği öne sürerek, Barış Pınarı Harekatı gibi çok kritik bir operasyonda tıpkı Batılı medya kuruluşları gibi davrandı.

Teröristlere tek kelime etmiyor

Kılıçdaroğlu’nun bu sözlerine AK Parti cephesinden yanıt gecikmedi. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal, “Kemal Kılıçdaroğlu’nu dinliyorum. Terörü ve terörizmi anlatıyor. Teröre ve teröristlere tek kelime etmeden, FETÖ terör örgütünün bize karşı yürüttüğü uluslararası yalan ve iftira kampanyasının böyle bir günde sözcülüğünü yapıyor. Yazıklar olsun” dedi.

Haklılığımıza gölge düşürmeye çalışıyor

AK Parti Genel Merkez Tanıtım ve Medyadan Sorumlu Başkan yardımcısı Emre Cemil Ayvalı, “2014 yılında, yine aynı örgütler ve Kılıçdaroğlu organize bir dil ile “Türkiye İŞİD’e silah gönderiyor” iftirasını atıyorlardı, şimdi de aynı yalanlara tekrar sığınıp harekatımızın haklılığına gölge düşürmeye çalışıyorlar. Şaka gibi! Kılıçdaroğlu, terörle mücadele ediyoruz diye savcıları Cumhurbaşkanımıza soruşturma açmaya davet ediyor, hem de yalan bir söylem üzerinden” ifadelerini kullandı.