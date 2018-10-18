Mahalleli ayağa kalktı! Faciadan dönüldü

Kırıkkale’de 4 katlı bir apartmanın doğalgaz borusunun arkasındaki elektrik kontağından çıkan kıvılcım mahalleliyi ayağa kaldırdı.

Olay, Kurtuluş Mahallesi Yıldırım Beyazıt Caddesi üzerindeki 4 katlı bir apartmanda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, apartmanın 1. katındaki doğalgaz saatinin arkasında bulunan elektrik kontağından çıkan kıvılcım, doğalgaz boru hattının topraklama kablolarını yaktı. Apartman sakinleri korkudan dışarı çıkarak, itfaiye ekiplerine ve doğal gaz firmasına haber verdi. Olay yerine kısa sürede gelen ekipler oluşabilecek büyük bir facianın önüne geçmek için tedbirleri alarak ana şalterden sigorta ve doğalgaz vanasını kapattı.

Olay yerinde 112 Acil Servis ve polis ekipleri hazır bulundu.

Facianın eşinden dönen vatandaşlar ise rahat bir nefes aldı.

Olayla ilgili tahkikat başlatıldı.