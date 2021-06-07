Mağdurlar, adım adım Ankara’ya yürüyor! Bugün Düzce’ye ulaştılar!

Yeni akit Ankara

Başlattıkları Adalet Yürüyüşünde Düzce’ye ulaşan mağdurlar burada bir basın açıklaması gerçekleştirdi.

Aile mahkemelerinin verdiği kararlara dikkat çeken açıklamada, “Aile Mahkemeleri ilk defa 2003 yılında çıkarılan 4787 sayılı kanunla kuruldu. Aile gibi hassas ve özel bir alanla ilgili olduğu için, kanunda Aile Hakimlerinin evli ve çocuklu kimselerden seçilme kuralı vardı. Bu kural 2004 yılında başka bir kanunla kaldırıldı. Hiç evlenmemiş ve çocuk sahibi olmamış 30 yaşını yeni doldurmuş bekâr bay veya bayan hakimler Milletin esas çekirdeği olan aile hakkında hayati kararlar verebiliyor artık! Eskiden bu kanun yokken aile davaları deneyimli evli ve çocuklu mesleğin ve hayatın bilgesi hâkimlere verilirdi. Şimdi hayatında çocukla ilgilenmemiş, eşle nasıl idare edilir hiç yaşamamış kişiler aile sorunları hakkında özgürce hükümler veriyor. Sonra da millet neden adalet sistemine güvenmiyor diye söyleniyoruz değil mi? Aile özel bir kurumdur! Ancak seçkin, deneyimli, aile sorunu olmayan hâkimlerin kararlar verebilmesini sonuna kadar hak eder! Hem kadın ve erkek eşittir denilmiş hem de kadınlara her alanda pozitif ayrımcılık uygulanmıştır” denildi.