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Gündem Mağdur gaziler Meclis’ten müjdeli haber bekliyor
Gündem

Mağdur gaziler Meclis’ten müjdeli haber bekliyor

Yeniakit Publisher
2023-12-07 10:31:00 -
Mağdur gaziler Meclis’ten müjdeli haber bekliyor

Terörle Mücadele Sırasında Yaralanıp Gazi Sayılamayanlar Derneği Ankara Şube Başkanı Ertuğrul Gazi Demir ve Başkan Yardımcısı Aytekin Demirel, Meclis’ten artık kendilerine de müjdeli haber gelmesini beklediklerini dile getirdiler.

MUHAMMET KUTLU  TBMM

Terörle mücadele sırasında yaralanıp 1953 yılında hazırlanan 1053 Sayılı Nizamname’nin azizliğine uğrayarak gazilik haklarına kavuşamayan mağdur gaziler, 80 maddelik torba yasa görüşmeleri öncesi TBMM’de milletvekillerine ziyaretlerde bulunarak destek istedi.

Cumhurbaşkanlığı seçimleri öncesinde EYT’den 3600 ek göstergeye kadar geniş kesimlerin beklediği pek çok düzenlemenin hayata geçirildiğini hatırlatan Terörle Mücadele Sırasında Yaralanıp Gazi Sayılamayanlar Derneği Ankara Şube Başkanı Ertuğrul Gazi Demir, “Bizler bu vatan için hiçbir karşılık beklemeden hain terörist mermileri, mayınları, el bombaları ile yaralandık. 19 bin vatan evladı, hain kurşunlara, şarapnel parçalarına vatan için göğsümüzü, bedenlerimizi bir an bile düşünmeden siper ettik. Şehidimizin şahidi oldu ama biz gazi sayılamadık. Cumhurbaşkanımızdan, bizler için başlatılan çalışmanın bir an önce tamamlanarak bu kahramanlara müjdeli haberlerin biran önce verilmesini bekliyoruz” dedi. Terörle Mücadele Sırasında Yaralanıp Gazi Sayılamayanlar Derneği Ankara Şube Başkan Yardımcısı Aytekin Demirel de, “Bizler bu vatan için bedel ödemiş gaziler olarak Meclis’te bir an önce bizim için de ellerin kalkmasını, gazilik haklarımızın verilmesini bekliyoruz” çağrısı yaptı.

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