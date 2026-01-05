  • İSTANBUL
Maduro üzerinden Türkiye'ye kurulan büyük tuzak! CİA'nın 'İstanbul' planı deşifre oldu
Gündem

Maduro üzerinden Türkiye’ye kurulan büyük tuzak! CİA’nın ‘İstanbul’ planı deşifre oldu

Yücel Kaya
Yücel Kaya Giriş Tarihi:
Maduro üzerinden Türkiye’ye kurulan büyük tuzak! CİA’nın ‘İstanbul’ planı deşifre oldu

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro’nun ABD operasyonuyla derdest edilmesinin yankıları sürerken, operasyonun perde arkasından Türkiye’yi hedef alan devasa bir diplomatik kumpas çıktı. Ortaya çıkan bilgilere göre; Maduro’nun yakalanması sadece bir lider değişimi değil, Türkiye’yi uluslararası sistemden tamamen dışlamayı hedefleyen çok katmanlı bir "haydut devlet" operasyonunun parçasıydı.

New York Times ve istihbarat kaynaklarına sızan bilgilere göre, operasyondan tam 10 gün önce, 23 Aralık tarihinde CIA ajanları Maduro ile gizli bir temas kurdu. İddiaya göre ABD, Maduro’ya "güvenli çıkış" garantisi vererek onu İstanbul’a sığınmaya ikna etmeye çalıştı.

 

CIA’dan Sinsi Teklif: "İstanbul’a Kaç!"

Ancak bu insani bir teklif değil, Türkiye’nin bölgesel ve küresel gücünü kırmayı hedefleyen zehirli bir yemdi.

 

Amaç: Türkiye’yi "Suçlu Limanı" İlan Etmek

CIA’nın bu sinsi planının arkasında yatan temel hedef, Maduro’nun Türkiye’ye ayak basmasıyla birlikte düğmeye basmaktı. Plan tıkır tıkır işleseydi;

 

  • Yataklık Suçlaması: Türkiye, "uluslararası aranan bir narko-terör suçlusuna yataklık eden ülke" konumuna düşürülecekti.
  • Savunma Sanayiine Darbe: Bu suçlama üzerinden Türkiye’nin F-35 ve F-16 programları bir daha açılmamak üzere kapatılacak, askeri ambargolar derinleştirilecekti.
  • Haydut Devlet Damgası: Ankara’nın uluslararası meşruiyeti hedef alınarak, Türkiye "Haydut Devlet" (Rogue State) ilan edilmek istenecekti.

 

Maduro’nun Onurlu Tavrı: "Türkiye’yi Yakmam"

Haberin en can alıcı noktası ise Maduro’nun bu teklife verdiği yanıt oldu. İddialara göre Maduro, CIA’nın İstanbul teklifini, Türkiye’nin bu süreçten zarar göreceğini anlayarak elinin tersiyle itti. Kendi canı pahasına Türkiye’yi diplomatik bir ateşin içine atmayı reddeden Maduro’nun bu tavrı, sinsi planın ilk aşamasını bozdu.

 

İçeriden İhanet: 12 Bin Paralı Asker ve Satılmış Generaller

Operasyonun teknik detayları da kan donduran cinsten. Venezuela ordusu içerisindeki direnci kırmak için devasa bir bütçenin rüşvet olarak dağıtıldığı belirtiliyor.

 

  • Saf Değiştirenler: Rüşvetle saf değiştiren generallerin desteğiyle koruma kalkanı zayıflatıldı.
  • Paralı Asker Ordusu: Venezuela topraklarına sızdırılan 12 bin paralı askerin stratejik noktaları tuttuğu ifade ediliyor.
  • Sessiz Suikastlar: ABD’nin planına uymayan ve vatansever duruş sergileyen sadık subayların ise operasyon öncesinde suikastlarla saf dışı bırakıldığı gelen bilgiler arasında.

Sonuç: Hedef Sadece Caracas Değil, Aynı Zamanda Ankara!

Maduro’nun yakalanarak New York zindanlarına götürülmesiyle sonuçlanan bu süreç, aslında küresel sistemin "dik duran" aktörlere karşı ne kadar acımasız olabileceğini gösterdi. CIA’nın İstanbul planı, Batı’nın sadece Venezuela’yı değil, aynı zamanda bağımsız dış politika izleyen Türkiye’yi de diz çöktürme arzusunu bir kez daha deşifre etti.

 

1
Yorumlar

Güney Doğulu

ABD, AB ve batılı diğer siyonistler asla dost ve stratejik ortak değildirler.

osmanli

Bu haber osgur Ozelin, maduro hemen yakalandikdan sonra yaptigi konusmayi, ozeling bu CIA ajanlarindan haber oldugunu gosterir. demek istedigim, hangi sekilde olursa olsun Ozel Erdogana vuracakdi. istanbula getirilsede veya geririlmesede. getirilse, Erdogan kotu, getirilmese sen arkadasim dedigin adami sattin. ozel cok tehliklei ve artik milli guvenligimiz icin bir tehlike haline geldi.
