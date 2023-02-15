Madonna dünyaya Türkiye için bağış çağrısı yaptı! Enerjimizi depremzedelere gönderelim diyerek duyurdu

Merkez üssü Kahramanmaraş olan ve 10 ili etkileyen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki iki yıkıcı depremin ardından arama kurtarma çalışmaları devam ederken bir bağış çağrısı da dünyaca ünlü şarkıcı Madonna’dan geldi. Deprem bölgesinde çekilen fotoğrafları paylaşan Madonna, Türkiye için yardım istedi.

MADONNA'DAN DEPREM İÇİN BAĞIŞ ÇAĞRISI

Instagram hesabında bir paylaşım yapan şarkıcı, "Sevgililer Günü'nde herkes aşktan bahsediyor. Bu büyük depremde büyük kayıp ve yıkım yaşayan Türkiye ve Suriye'ye tüm sevgi ve şifa enerjimizi gönderelim" dedi.

Paylaşımında depremdeki kayıpları hatırlatan Madonna, "Bağış yapmak için en iyi adres: ahbap "ifadelerini kullandı. 64 yaşındaki ünlü paylaşımında deprem bölgesinde çekilen fotoğraflara yer verdi.

Türkiye'de tanınan bazı gibi isimler de Madonna'nın paylaşımında yorum yaptı... Mert Alaş ve Didem Balçın gibi ünlü isimler de Türkiye ve Suriye için yardım çağrısı yapan Madonna'ya teşekkür etti.