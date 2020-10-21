Madenlerde bürokrasi ortadan kalktı

Resul Ekrem Şahan Ankara

Hız ve etkinliği yakaladık

Enerji Bakanı Fatih Dönmez, uygulama sayesinde yatırımcıların yer ve zamandan bağımsız olarak E-devlet üzerinden önceden 5 gün süren işlemleri şimdi sadece 1 saat içerisinde tamamlayabildiklerini belirtti. Zamandan ve kırtasiye masrafından da ciddi bir tasarruf sağlandığını anlatan Bakan Dönmez, “e-Maden sayesinde madencilik işlemlerinde arzu ettiğimiz hız ve etkinliği yakaladık. Daha önce sunulan hizmetlere ve istenilen belgelere bakıldığında madencilik faaliyetinde bulunanların başvuru için ortalama harcadıkları zaman 5 iş günüydü. e-Maden sayesinde yatırımcılarımız artık yer ve zamandan bağımsız olarak e-devlet üzerinden sadece 1 saat içerisinde işlemlerini tamamlayabiliyor” diye konuştu. 22 bin 200 maden ruhsatının iş ve işlemlerinin, 19 ana modül ve 133 alt süreçle birlikte e-maden üzerinden yapabildiğinin altını çizen Bakan Dönmez, şunları söyledi:

Sürekli yenilenen bir sistem

“MAPEG’e gelen taleplerin daha hızlı ve verimli yürütülmesi anlamında da 33 ana modül altında 202 alt sürece ait yazılımsal geliştirmeler de tamamlandı. e-Maden canlı ve sürekli yenilenen bir sistem. (Karşılaşılan sorunlarla ilgili olarak sürekli yeni modül eklemesi yapılmakta, sorunlara en kısa sürelerde çözüm getirilmekte.) Yakında devreye alacağımız yeni yazılımlarla yatırımcılar tüm işlemlerini e-maden üzerinden yapabilecek. 18 bin ruhsat sahibi yetkilisine, 3 bin 100 yetkilendirilmiş tüzel kişiye ve 6 bin 700 daimi nezaretçiye elektronik ortamda hizmet sağlamaya devam ediyoruz. E-maden üzerinden bugüne kadar 4 milyon adet e-sevk fişi, 3 bin 500 adet maden ruhsatı ve bin 800 adet işletme izni düzenlenirken, sistem üzerinden 2 bin 500 ruhsat müracaatında bulunuldu ve e-maden destek masasına iletilen 6 bin talep yerine getirildi.”