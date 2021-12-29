Madem oyun vardı neden piyon oldunuz?

Faiz lobilerinin piyonluğuna soyunarak doları tırmandıran muhalefet, düşünce bu defa “18 liradan dolar aldırıp vatandaşı zarar ettirdi” diyerek, Erdoğan’ın doları maniple ettiğini dillendirdiler. Akit’e konuşan duayen gazeteciler ise, “Madem ortada Erdoğan’ın oyunu vardı neden ‘Dolar alın’ diyerek kur şakşakçılığı yaptınız” diyerek aymazlıklarını yüzlerine vurdular.

“Dolar 30-40 lira olacak” dediler

Gazeteci Şükrü Sak, şunları dile getirdi: “Vatandaşı kimlerin nasıl zarar ettirdiği ortada, ‘Dolar bugün 13, yarın 23, 20’de bile durmayacak, 30’a koşacak, 40 dayanacak’ diyenler kimlerdi. Dolar kuruş yükselse sosyal medyadan dakika başı tweet atan milletvekilleri, CHP yandaşı gazeteciler kimlerdi? Madem bu oyunu Erdoğan kurdu sizin aklınız neredeydi? Neden, iddia ettiğiniz oyunun piyonu oldunuz? Oyun başladığında itiraz etseydiniz ya! 4 adet muhalefet partisinin kafası basmadı mı bu ‘oyunu” görmeye!”

Muhalefet ruh sağlığını kaybetti

Muhalefetin ruh sağlığını kaybettiğini vurgulayan Sak, değerlendirmelerini şöyle sürdürdü: “Muhalefet, ya küresel faiz baronlarının oyuncağı oldu veya akıl ve ruh sağlığını kaybetti. Bu utanç verici durumdan nasıl kurtulacaklar bilmiyorum. Türkiye’de psikolojik algı operasyonları ile ‘ekonomik bir krize’ ümit bağlayan bu adamlar, yapılan son müdahale ile beklentileri boşa çıkınca, ağızlarından çıkanı kulakları duymaz oldu. Akşam sabah yalan üreteceğinize, biraz da toplumsal gerçekleri görmeye çalışsaydınız, bu kadar saçmalamazdınız en azından.”

Yaptıkları tek şey algı operasyonu

Gazeteci Hakkı Öcal da, şunları ifade etti: “Kurdaki spekülatif artışı fırsat bilerek ‘tam alım mevsimi, fırsatı kaçırmayın’ şeklinde açıklama yaparak döviz simsarlığına soyunanlar kendileri değilmiş gibi şimdi Erdoğan’ın vatandaşa oyun oynadığını söylüyorlar. Bu arkadaşların dikkatleri üzerine çevirmeye çalıştığı tek şey algı. Her seferinde işi tersine çeviriyorlar. Erdoğan, CHP lideri için ‘akli melekelerinden şüphe ediyorum’ demişti. Aynı lafı Erdoğan’a iade ediyorlar. Söylem geliştirme kabiliyetleri de yok. Bir tek kuralları var, bir yalanı defaatle söylerlerse gerçek olur düşüncesindeler. Çünkü mesele olgu değil algı.”