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Dünya

Madagaskar Cumhurbaşkanı, "Koronavirüs ilacını bulduk" diyerek kameralar önünde test etti

Yeni tip koronavirüse karşı bitkisel ilaç geliştirdiklerini öne süren Madagaskar Cumhurbaşkanı Andry Rajoelina, bitkisel ilacı kameralar önünde içti. Rajoelina söz konusu ilacın test edildiğini ve şu ana kadar iki hastanın sağlına kavuştuğunu açıkladı.

2020-04-20 23:28:00 - 2020-04-20 23:45:07
Madagaskar Cumhurbaşkanı, "Koronavirüs ilacını bulduk" diyerek kameralar önünde test etti

Madagaskar Cumhurbaşkanı, Madagaskar Cumhurbaşkanı Andry Rajoelina, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı geliştirdiklerini öne sürdüğü bitkisel ilacı, başkent Antananarivo'da düzenlediği basın toplantısında, kameralar önünde içti.

"7 gün içinde sonuç veriyor"

Rajoelina, Madagaskar Uygulamalı Araştırma Enstitüsü'nün geliştirdiği ve sıtma tedavisinde kullanılmasıyla bilinen artemisia bitkisi ve ülkedeki birçok "şifalı otun" karışımından oluşan "Covid Organics" adını verdikleri ilacın tanıtımını yaptı. Bitkisel çayın yedi gün içinde sonuç verdiğini belirten Rajolina, "Bugün bu ilacın iyileştirdiğini, ve öldürmediğini göstermek için önünüzde deneyeceğim" diyerek ilacı içti.

"Yoksullara bedava dağıtılacak"

Covid Organics'i içtiği fotoğrafı Twitter hesabından da paylaşan Rajoelina, ilacın yoksullara ücretsiz sağlanacağını bildirdi. Cumhurbaşkanı Rajoelina, ilacın çok uygun fiyata satışa sunulacağını ve gelirin ilacın daha da geliştirilmesi için kullanılacağını ifade etti.Şu ana kadar bu ilacın Covid-19'a karşı spesifik bir etkisinin olduğuna dair herhangi bir bilimsel çalışma yayınlanmadı.

DSÖ, bazı bitkisel ilaçların koronanın etkilerini yavaşlattığını kabul etmişti

Dünya Sağlık Örgütü, bazı bitkisel ilaçlar ve geleneksel tıbbın koronavirüs semptomlarını hafiflettiğini kabul etmiş ancak bu maddelerin hastalığı önlediği ya da iyileştirdiğine dair hiçbir kanıt bulunmadığını bildirmişti. Covid-19'dan hayatını kaybeden kimsenin olmadığı ve aktif vaka sayısının 83 olduğu ülkede, virüs bulaşan 39 kişi sağlığına kavuştu.

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Yorumlar

Suphi demirci

İmamaoglu'nun chp ile bir ilgisi yok,tamamen bağımsız ve Kılıçtaroglu 'nu zerre kadar takmıyor belliki talimatlar başka bir yerden.Hastanenin yolunu yapmayan bir belediye ART Niyetlidir.Herşey bom .... oldu.
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abdrhman

nane limon ıhlamur vede çok acı biber ve sarmısak 2 çorba kaşığı elma sirkesi geçmiş olsun. basit bir grib hastalığını korona deyip milletin gözünü korkuttular. ihtiyarlarda grip ciddidir ağır iyileşir.
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