Maçta her şey var, gol yok!
A Milli Takımımız hazırlık maçında evinde konuk ettiği Bosna Hersek ile 0-0 berabere kaldı.11 Ekim 2018 Perşembe 22:25
UEFA Uluslar Ligi B Ligi'nde bulunan A Milli Takımımız, Rusya maçı öncesi hazırlık maçında Bosna Hersek ile karşı karşıya geldi. Çaykur Didi Stadı'nda oynanan mücadeleye A Milli Takımı'mız Sinan Bolat, Şener, Kaan, Çağlar, Ömer Bayram, Mahmut, Okay, Oğuzhan, Hakan Çalhanoğlu, Cengiz Ünder, Enes Ünal ile çıktı.
Birçok pozisyondan faydalanamayan Milli Takımımız sahadan 0-0'lık eşitlikle ayrıldı. Bosna Hersek'te Erzurumspor forması giyen Sehic ve Başakşehir forması giyen Visca, karşılaşmaya ilk 11'de başladı.
Milli Takımı'mız UEFA Uluslar Ligi B Grubu maçında 14 Ekim pazar günü Rusya ile kozlarını paylaşacak.
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