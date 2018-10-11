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Maçta her şey var, gol yok!

A Milli Takımımız hazırlık maçında evinde konuk ettiği Bosna Hersek ile 0-0 berabere kaldı.

11 Ekim 2018 Perşembe 22:25
Maçta her şey var, gol yok!

UEFA Uluslar Ligi B Ligi'nde bulunan A Milli Takımımız, Rusya maçı öncesi hazırlık maçında Bosna Hersek ile karşı karşıya geldi. Çaykur Didi Stadı'nda oynanan mücadeleye A Milli Takımı'mız Sinan Bolat, Şener, Kaan, Çağlar, Ömer Bayram, Mahmut, Okay, Oğuzhan, Hakan Çalhanoğlu, Cengiz Ünder, Enes Ünal ile çıktı.

Birçok pozisyondan faydalanamayan Milli Takımımız sahadan 0-0'lık eşitlikle ayrıldı. Bosna Hersek'te Erzurumspor forması giyen Sehic ve Başakşehir forması giyen Visca, karşılaşmaya ilk 11'de başladı.

Milli Takımı'mız UEFA Uluslar Ligi B Grubu maçında 14 Ekim pazar günü Rusya ile kozlarını paylaşacak.

Haber Tarihi: 11 Ekim 2018 Perşembe 22:25
  1. Erzurum
  2. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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