



ANKARA (AA) - TFF 1. Lig'in 4. haftasında Büyükşehir Belediye Erzurumspor'u 1-0 yenen Keçiörengücü'nün teknik sorumlusu Hamdi Yılmaz, "Futbolcuların mağlubiyete kılıf arayarak bizim sahayı kötülemeleri çirkin." dedi.

Yılmaz, Aktepe Stadı'nda oynanan maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, "İlk yarıda başa baş bir futbol oldu. İkinci yarıda çok daha üstün bir futbolla galip gelmesini bildik." değerlendirmesinde bulundu.

Büyükşehir Belediye Erzurumsporlu futbolcuların sentetik çim olan zeminden şikayet ettiklerini aktaran Yılmaz, "Biz 13 yıldır bu sahada oynuyoruz. 2. ligden 3. lige düştük. 7 yıl sonra 2. lige, daha sonra 1. lige çıktık. Bu saha eğer bize çok büyük avantaj olsaydı her yıl bir lig çıkardık. Dolayısıyla Süper Lig'e çıkmış olurduk." diye konuştu.

Yılmaz, daha önce Galatasaray ile Türkiye Kupası'nda Aktepe Stadı'nda karşılaştıklarını hatırlatarak, "Sayın Fatih Terim ile görüştüğümde sahanın çok iyi olduğunu söyledi. Bu saha aynı zamanda FIFA onaylı. Fatih Terim ve Galatasaraylı futbolcular zeminden şikayet etmedi. Biz geçen sene rakiplerin çok soğuk olduğu için gitmek istemedikleri Erzurum'a giderek onları kupadan eledik. Futbolcuların mağlubiyete kılıf arayarak bizim sahayı kötülemeleri çirkin. Bu sahada oynamaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Büyükşehir Belediye Erzurumspor Teknik Sorumlusu Uğur Bayarslan ise Keçiörengücü'nü tebrik ederek, şunları kaydetti:

"Oyuna iki takım da dengeli başladı. Keçiörengücü iyi bir takım, saha avantajını iyi kullanıyor. Devamlı sentetik sahada oynuyorlar. Bizim çocuklarımız ilk defa sentetik sahada müsabaka yaptı. Gol atan takımın galip geleceği bir maça dönüştü. İkinci yarının başında 1-0 geriye düştük. Çok pozisyon bulduk, karşılığını verebilirdik. Maçın hakkı beraberlikti. Bunlardan ders çıkaracağız."