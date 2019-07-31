



MÜNİH (AA) - Almanya'da düzenlenen Audi Kupası'nın üçüncülük maçında İspanya'nın Real Madrid takımına 5-3 yenilen Fenerbahçe'nin teknik direktörü Ersun Yanal, iyi bir hazırlık müsabakası yaptıklarını söyledi.

Yanal, Münih'teki Allianz Arena'da gerçekleştirilen turnuvadaki Real Madrid maçından sonra düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Futbolcularının ne yapabileceğiyle ilgili iyi bir testten geçtiğini aktaran Yanal, "Seviyesi yüksek ve formunun zirvesinde takımlarla oynama fırsatı bulduk. Yeni kurmaya çalıştığımız takımımızı görme fırsatımız oldu." diye konuştu.

Eksiklerinin olduğunu anlatan Yanal, "Bu eksikleri tamamlamak adına aslında birbiriyle yan yana oynamayacak birçok futbolcuyu da oynatma fırsatı bulduk. Bu oyuncularımızın ne yapabileceğini bir testten geçirdik. Bugün oynayan futbolcuların dünkü maçtan sonraki disiplini yerindeydi, güçleri yettiğince ellerinden geleni yapmaya çalıştılar. Güzel bir gol düellosu ve iyi bir hazırlık maçı oldu." ifadelerini kullandı.





- "Ferdi'nin oynayarak gelişeceğini iyi biliyoruz"





Ersun Yanal, genç oyuncu Ferdi Kadıoğlu'nun gelişimi için devamlı süre alabileceği bir ortama ihtiyaç duyduğunu söyledi.

Genç oyuncularla ilgili planlamaları yaptıklarını vurgulayan sarı-lacivertli takımın teknik direktörü, şunları kaydetti:

"Takımdaki oyuncu sayısı ve mevkilerdeki oyuncuların önceliklerini planlamamız lazım. Kimisine zaman zaman sıra gelecek, kimisi de bekleyecek. Bazı mevkilerde çok oyuncu var. Fırsat geldiğinde herkesi denemiş olduk. Şu anda maksimum 24 kişilik kadroyla lige hazırlanacağız. Bunun 4'ü kaleci olacak. Kadroyu ve bu rekabetin içinde kalacak oyuncularımızı belirlemeye çalışıyoruz. Ferdi de onlardan bir tanesi. Ferdi, genç bir oyuncu. Genç oyuncumuzun oynayarak gelişeceğini iyi biliyoruz. Oynayarak gelişmesi için kendi takımımızdaki süre alma planı ile gelişebileceği yerdeki süre alma planı için oldukça ince düşünmek zorundayız. Onun gelişimi için bir fırsat olursa elbette ki devamlı oynayabileceği bir alana ihtiyaç olacak. Olmazsa da takımımızda devam edecek. Taraftarımız merak etmesin, bunun planlamasını her gün düşünüyoruz. O çocuklar için en doğrusunun kararını verip, onların gelişmesi için uygun ortamları sağlayacağız. Berke, Barış ve diğer oyuncular için de aynı."

Sezona tam kadro hazırlanamadıklarını dile getiren Yanal, "Bir takım organizasyonları yapıyoruz. Herkes en iyisini yapmaya çalışıyor. Belki hiç yan yana gelmeyecek futbolcularla oynamak zorunda kalıyoruz. Gönül ister ki süregelen bir takımla hazırlığa başlayalım ama böyle bir şansımız geçen sene de yoktu. 14 oyuncumuz ayrılmıştı. Bu sene de hem transferin zorlukları hem de Finansal Fair Play bizim zorluklarımız. Bu zorlukları gidermek için en hızlı şekilde hareket etmeye çalışıyoruz." şeklinde görüş belirtti.

Ersun Yanal, transfer gündeminde olduğu iddia edilen Roma'nın Sırp futbolcusu Aleksandar Kolarov'u beğenip beğenmediğinin sorulması üzerine, "Kolorov kendisini kanıtlamış bir oyuncu. Kendi alanında en iyilerden biri." diye konuştu.

Yanal, dünkü Bayern Münih maçında sakatlanan Hasan Ali Kaldırım'ın yaklaşık 2 ay forma giyemeyeceğini kaydetti.

Hasan Ali'nin yerine transfer düşünüp düşünmedikleri sorulan Ersun Yanal, sözlerini şöyle tamamladı:

"Bütün oyuncularımız değerli. Bunların içinden oynatabileceğimiz oyuncular var. Elbette ki transfer önemli ama bu kadar kısa süre içinde opsiyonları yüzde yüz takıma uyacak transfer yapmak oldukça zor. Bugün Dirar'ı denedik. Bence oldukça iyiydi. Her mevkide oynayabilen bir oyuncu. Hasan Ali'nin 2 yıl önce geçirdiği bir sakatlık. Hiçbir problemi yoktu. Milli takım kadrosuna giderken sıkıntısı vardı. Tedavisinden sonra iyileşti. Döndüğünde ağrılarının arttığını söyledi. 6 hafta civarında tedavi sürecinde olacak. Büyük ihtimalle 6-8 hafta içinde onu yine aramızda göreceğiz."