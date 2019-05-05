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Maçın ardından

Akhisarspor Teknik Sorumlusu Ercan Kahyaoğlu: "Ligdeki durumumuz da artık netleşmeye başladı, bu sonuçla ve rakiplerimizin aldığı sonuçlarla. Üzgünüz, istediğimiz şekilde sonuçlanmadığı için üzgünüz"- Evkur Yeni Malatyaspor Teknik Sorumlusu Hakan Çalışkan: "Avrupa kupaları noktasında önemli bir galibiyet aldık"

05 Mayıs 2019 Pazar 19:42
Maçın ardından

MANİSA (AA) - Spor Toto Süper Lig'in 31. hafta mücadelesinde sahasında Evkur Yeni Malatyaspor'a 2-0 mağlup olan Akhisarspor'un teknik sorumlusu Ercan Kahyaoğlu, müsabakayı kaybettikleri için üzgün olduklarını belirterek, ligdeki durumlarının netleşmeye başladığını söyledi.

Kahyaoğlu, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında yaptığı konuşmada müsabakaya iyi başladıklarını, çok pozisyon bulduklarını ancak bunları golle değerlendiremedikleri için kötü bir sonuç aldıklarını ifade etti.

Kahyaoğlu, istedikleri oyunu sahaya yansıtamadıklarına dikkati çekerek, "Ligdeki durumumuz da artık netleşmeye başladı, bu sonuçla ve rakiplerimizin aldığı sonuçlarla. Üzgünüz, istediğimiz şekilde sonuçlanmadığı için üzgünüz. Gol atmamız gerekiyor, gol atamazsak yapılan her şey geride kalıyor. Yapacak bir şeyimiz yok bundan sonra. Devam etmemiz gerekiyor. 3 maçımız daha var bunlarla ligi tamamlayacağız." diye konuştu.

Bu hafta itibarıyla düşme hattından çıkabilmek için matematiksel olarak 8 puana ihtiyaçlarını olduğunu vurgulayan Kahyaoğlu, kalan maçlarının "formalite mücadelesi" şeklinde mi olacağı yönündeki soruya, "Bu saatten sonra 8 puanlık fark var arada. 9 puanlık bir periyot oynanacak diğer maçlar da bizim durumumuzu etkiliyor. Formaliteden çıkacağız anlamında konuşmuyorum. Tabii ki kazanmak için diğer maçları da oynayacağız." şeklinde yanıt verdi.


- Çalışkan: "Akhisarspor bu konumu hak etmeyen bir takım"


Evkur Yeni Malatyaspor Teknik Sorumlusu Hakan Çalışkan ise kulüpteki teknik direktör değişikliğinin ardından sportif direktör Ali Ravcı ile göreve getirildiklerini dile getirerek, bu süreçte Akhisarspor ve Kasımpaşa karşısında 2 önemli galibiyet aldıklarını kaydetti.

Akhisarspor'un iyi bir ekip olduğuna dikkati çeken Çalışkan, "Akhisarspor bu konumu hak etmeyen bir takım. Ziraat Türkiye Kupası'nda final oynayan bir takım. Son 2 maçta İzmir’de Göztepe’yi yenmesi, Bursa’da beraberlik alması ve oyun içerisinde üstünlük kuran bir takım vardı karşımızda. Bizim için zor geçeceğini biliyorduk. Maçın ilk yarısında Akhisar takımı bizden daha iyi oynadı." diye konuştu.

Çalışkan, ikinci yarıda buldukları golün ardından öz güven kazandıklarına işaret ederek, "Sonraki oyun içinde değişiklikler bize olumlu yansıdı. Avrupa kupaları noktasında önemli bir galibiyet aldık. Şu an bu hedefe yakın görünüyoruz ama oynanmamış 3 tane önemli maç var. Elimizden geldiği kadarıyla bu maçları kazanıp, kulübümüzü iyi bir yere getirmeye çalışacağız. Buradan ben ve hoca arkadaşlarımız, futbolcu kardeşlerimi fedakarca gösterdikleri üstün performanstan dolayı kutluyorum. Akhisar takımına da bundan sonraki maçlarında başarılar diliyorum." ifadelerini kullandı.

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Haber Tarihi: 05 Mayıs 2019 Pazar 19:42
  1. Akhisarspor
  2. Evkur Yeni Maatyaspor
  3. Maçın ardından

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