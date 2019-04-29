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Maçın ardından

Atiker Konyaspor Teknik Direktörü Aykut Kocaman:- "Bizim özellikle Beşiktaş maçıyla beraber kolay gol yiyen takım görüntüsünden çıkmamız, son iki maçta ortaya koyduğumuz mücadele kaybolan öz güvenimizi yeniden kazanma adına iyi oldu"

29 Nisan 2019 Pazartesi 23:59
Maçın ardından

KONYA (AA) - Atiker Konyaspor Teknik Direktörü Aykut Kocaman, Spor Toto Süper Lig'in 30. haftasında Galatasaray ile oynadıkları karşılaşmaya ilişkin, "Beşiktaş maçıyla beraber kolay gol yiyen takım görüntüsünden çıkmamız, son iki maçta ortaya koyduğumuz mücadele kaybolan öz güvenimizi yeniden kazanma adına iyi oldu. Hem üst taraf hem de alt tarafta puan farkının fazla olmaması alınan her puanı değerli kılıyor." dedi.

Kocaman, karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında, Aytemiz Alanyasporlu futbolcuları taşıyan özel minibüsün devrilmesi sonucu ağır yaralanan ve hastanede hayatını kaybeden Çek futbolcu Josef Sural'a Allah'tan rahmet ve yakınlarına başsağlığı diledi.

Hem takım hem de bireysel anlamda kaliteli isimlerden kurulu olan bir takıma karşı oynadıklarını ifade eden Kocaman, şunları kaydetti:

"Bakıldığında 10 maçtır kazanamayan bir takımız ama son oynadığımız maçta ortaya koyduğu oyun, mücadele ve alınan 1 puan itibariyle kaybolan öz güvenini yeniden bulma yolunda adım atan bir takımız. Galatasaray maçının 60. dakikasından sonra oyun tam istediğimiz gibi oldu. Şayet 3. bölgede biraz daha becerikli olabilsek sonuç daha farklı olabilirdi. Bizim özellikle Beşiktaş maçıyla beraber kolay gol yiyen takım görüntüsünden çıkmamız gerekti. Son iki maçta ortaya koyduğumuz mücadele kaybolan öz güvenimizi yeniden kazanma adına iyi oldu. Hem üst taraf hem de alt tarafta puan farkının fazla olmaması alınan her puanı değerli kılıyor. MKE Ankaragücü ve Galatasaray maçları ile eski günlere dönme adına verdiğimiz mesaj bizim kalan 4 haftalık periyodu ve bununla beraber gelecek sezonun planlamasını yaparken olumlu gelişmelerdir."

Bir gazetecinin aldıkları bir puanla "Galatasaray'ı şampiyonluktan ettik" diyor musunuz sorusuna Kocaman, "Hayır canım burası Konyaspor. Binlerce yıllık bir şehir ve futbolda da iddialı olmak istiyor. Benim de burada olmamın nedenlerinden birisi de bu takımı istediği ve iddialı olduğu yere taşımak. Birinci bölümde ilk adımı attık. Bizim işimiz insanların yoluna taş koymak değil kendimize odaklanarak bir adım daha ileriye gitmektir. Bu söylenen hiç aklıma bile gelmiyor. Biz taşeron değiliz." cevabını verdi.




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Haber Tarihi: 29 Nisan 2019 Pazartesi 23:59
  1. Atiker Konyaspor
  2. Atiker Konyaspor Kulübü Teknik Direktörü Aykut Kocaman
  3. Futbol
  4. Galatasaray
  5. Spor Toto Süper Lig

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