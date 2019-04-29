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Maçın ardından

Kardemir Karabükspor Teknik Direktörü İlhan Özer:- "3 haftalık bir süreç kaldı. İnşallah en güzel şekilde tamamlayacağız"- Gençlerbirliği Teknik Direktörü İbrahim Üzülmez:- "Gençlerbirliği'nin hak ettiği Süper Lig'e çıkmak istiyoruz."

29 Nisan 2019 Pazartesi 22:56
Maçın ardından

KARABÜK (AA) - Spor Toto 1. Lig'in 31. haftasında oynanan maçta Gençlerbirliği'ne 4-0 yenilen Kardemir Karabükspor'un teknik direktörü İlhan Özer, ligi güzel tamamlamak istediklerini söyledi.

Özer, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, ligin liderini ağırladıklarını ve liderliğinin de sahada belli olduğunu söyledi.

Geçen hafta oynadıkları Balıkesirspor Baltok'a 7-1 bugünde Gençlerbirliği'ne 4-0 yenildiklerini hatırlatan Özer, "Ben skora takılmıyorum. Antrenmanlarda çocuklara gerekenleri anlatıyoruz. Bugün de gerekenleri aldım sahada. 3 haftalık bir süreç kaldı. İnşallah en güzel şekilde tamamlayacağız. Hücum alanında üretmekte sıkıntılarımız var. Ama savunma anlamında gelişmeler var." diye konuştu.


- Gençlerbirliği cephesi


Gençlerbirliği Teknik Direktörü İbrahim Üzülmez de favori oldukları bir maçı oynadıklarını söyledi.

Zor durumda olan rakip oyuncuların verdiği mücadeleyi takdir etmek gerektiğini belirten Üzülmez, şöyle konuştu:

"Zor bir durum. Bizim de empati yapmamız gerekiyor. Karabükspor'da daha önce forma giymiş, sayısız maçlar oynamış birisi olarak, takımın bu durumda olmasını, stadın, tribünlerin boş olmasını üzülerek izledim. Benim profesyonel olarak ilk milli takım seçmelerine gittiğim takımdı Karabükspor. Benim de gönlümde ayrı bir yeri var. Bugün üzüldüm açıkçası. Neden bu takım, bu camia buralara geldi? İrdelemek gerekiyor."

Oyuncularını kutlayan Üzülmez, şöyle devam etti:

"Genç kardeşlerimize saygı duyarak iyi bir mücadele ortaya koymaya çalıştık. Oyuncularımda bazı şeyin bilincindeler. Kalan 3 haftada da elimizden gelen gayreti, mücadeleyi, isteği, arzuyu, coşkuyu göstererek Gençlerbirliği'nin hak ettiği Süper Lig'e çıkmak istiyoruz. Şimdi önümüzde çok önemli bir Abalı Denizlispor maçı var. O maça da iyi hazırlanıp, istediğimiz sonucu alıp bu camianın hak ettiği yada hedeflediği Süper Lig'i başarmak en büyük dileğimizdir."



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Haber Tarihi: 29 Nisan 2019 Pazartesi 22:56
  1. Gençlerbirliği Teknik Direktörü İbrahim Üzülmez
  2. Kardemir Karabükspor Teknik Direktörü İlhan Öze

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