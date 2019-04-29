ESKİŞEHİR (AA) - Spor Toto 1. Lig'in 31. haftasında sahasında Afjet Afyonspor'u 3-1 mağlup eden Eskişehirspor Teknik Direktörü Fuat Çapa, "Rakibimize pozisyon vermedik. Gollerin doğru zamanda gelmesi bizim için önemliydi." dedi.

Çapa, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, iki takım adına önemli bir maçın geride kaldığını kaydetti.

Final havasında bir maç olduğunu ifade eden Çapa, şöyle konuştu:

"Rakibimize pozisyon vermedik. Gollerin doğru zamanda gelmesi bizim için önemliydi. Devre arasına 2-0 girmek önemliydi. İkinci yarıda rakibimizin baskılı oynayacağını bekliyorduk. 2-1'den sonra panik yapmadan 3'üncü golü aradık. 3-1 galip geldiğimiz için mutluyuz. Bir sezonun emeği var. Tüm şehrin emeği var. Bunun olumlu sonuçlanması çok mutlu edici. Eskişehirspor'un ne kadar önemli ve değerli olduğunu gelecek yıl Türk futbolu daha iyi anlayacaktır. Bundan sonra doğru şeyler yapılırsa gelecek 5 yıl içinde Eskişehirspor ismini sadece tribüne değil sahalara da yazdıracaktır. Mevcut kadroyu koruyup gençleri de aralarına katarsak gelecek sezonun en büyük şampiyon adayı Eskişehirspor'dur. Bu sezon zorlu bir süreçte mutlu bir son oldu."





- Afjet Afyonspor cephesi





Afjet Afyonspor Antrenörü Cevdet Göç, karşılaşmada hiç beklemedikleri bir sonuç aldıklarının altını çizdi.

Maç öncesi 4 günlük kamp yaptıklarını anlatan Göç, şunları söyledi:

"Bu maç bizim için önemliydi. Puan ya da puanlar almak istiyorduk. Maça iyi başladık. Birinci dakikada net bir pozisyon kaçırdık. Dengeli süren maçta yan toptan gol yedik. Kadro yapımız belli. Dar bir kadromuz var. İkinci yarıya inançlı başladık. Golü bulduk. Golden sonra kırmızı kart görerek 10 kişi kaldık. İkinci yarına risk aldığımızı dakikalarda golü yedik. 6 haftadır kazanamıyoruz. Son haftaya kadar mücadelemizi vereceğiz. Eskişehirspor'a da başarılar diliyorum."